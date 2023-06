Suomen asuntomarkkinoilla kummallinen tilanne – ekonomisti ennustaa jopa negatiivisella hinnalla käytäviä asuntokauppoja

Laskevat asuntojen hinnat ja kasvavat yhtiölainaosuudet voivat luoda tilanteen, jossa asunnon myyjän pitää maksaa ostajalle, sanoo pääekonomisti.

Aamulehti

Asuntomarkkinat ovat Suomessa nyt niin poikkeuksellisessa asennossa, että asuntoja voi joutua myymään jopa negatiiviseen hintaan, sanoo Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus.

Taustalla on asumiseen keskittyvän Hypon entisen pääekonomistin mukaan kaksi tekijää.

”Meillä on tällä hetkellä päällä merkittävä asuntojen hintojen korjausliike. Samalla uudiskohteissa on ollut poikkeuksellisen paljon isoja yhtiölainaosuuksia.”

Asuntojen hinnat siis laskevat, ja toisaalta taloyhtiöiden lainavastuut ovat suuria. Siksi joissain uudiskohteissa voi Brotheruksen mukaan olla enemmän velkaa kuin arvoa.

Myyjä maksaa?

Esimerkiksi uudiskohteen yksiön velaton hinta on voinut olla vuosi sitten 100 000 euroa, josta 85 000 euroa on yhtiölainaa. Myyntihinta on näin ollen ollut 15 000 euroa.

Jos hinnat ovat laskeneet esimerkiksi 16 prosenttia, markkinahinta ei enää ole 100 000 euroa, vaan 84 000 euroa, Brotherus selittää.

Yhtiölainan osuus ei välttämättä ole lyhentynyt, sillä pitkätkin lyhennysajat ovat nykyään tyypillisiä.

”Jotta kaupat syntyvät, myyntihinnan tulee olla negatiivinen, eli myyjän pitää maksaa ostajalle tuhat euroa, jotta hän ottaa yhtiölainat vastatakseen.”

Kohteen velaton arvo ei kuitenkaan ole negatiivinen, kuten saattaa olla esimerkiksi joissain syrjäseutujen korjausvelkaisissa vanhoissa asunnoissa.

Ostaja saa esimerkissä kaipaamansa asunnon markkinahintaan, mutta myyjän kannalta epäedullinen kauppa vaatisi selkeää välitöntä myyntitarvetta.

Esimerkin kaltaisia kohteita on Brotheruksen mukaan varmasti useita, mutta erityisesti ilmiö koskee pääkaupunkiseudun kehyskuntia, kuten Vantaata, jossa hinnat ovat laskeneet huipuilta jopa 15 prosenttia.

”Tampereella tilanne ei ole niin akuutti, koska siellä asuntojen hinnat eivät ole laskeneet samassa määrin.”

Korkoihin sopeudutaan

Asuntokauppa on ollut selvästi alamaissa jo puolisen vuotta.

Sopeutuminen uuteen korkotasoon on edelleen Brotheruksen mukaan käynnissä. Näkymien mukaan korkotaso ei hänen mukaansa kuitenkaan ole nykyisestä enää merkittävästi nousemassa.

”Hintojen lasku ei ole vielä ohi, mutta ehkä isoimmat muutokset on nyt nähty.”

Asuntojen hinnat laskevat, mutta toisaalta korot ovat korkealla.

Monelle asunnonomistajalle saattaa tulla yllätyksenä esimerkiksi maksettavan rahoitusvastikkeen määrä lyhennysvapaiden ja koronnousun jälkeen.

”Olen itse ollut huolissani jo pidemmän aikaa siitä, ovatko kaikki ymmärtäneet, mitkä todelliset kustannukset ovat, kun esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden lyhennysvapaiden jälkeen kustannukset alkavat rullata”, sanoo Brotherus.