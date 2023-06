Antti Toivanen vaihtaa jääkiekon asuntokauppaan – Aloittaa OP-Kodin johtajana Pirkanmaalla

HPK-Liiga oy:stä siirtyvä Antti Toivanen on työskennellyt aikaisemminkin kiinteistöalalla.

Aamulehti

Pirkanmaan OP-Kodin toimitusjohtajana aloittaa elokuun alussa Antti Toivanen. Hän on toiminut seitsemän viime vuotta jääkiekkoseura HPK-Liiga oy:n toimitusjohtajana.

”Seitsemän vuotta on hyvä aika, ja saimme tehtyä paljon urheilupuolella. Koin, että nyt omalla työuralla on seuraavien haasteiden ja vaiheiden aika. Tietysti kun tällainen hieno mahdollisuus tuli eteen, halusin tarttua siihen”, Toivanen kertoo.

Kiinteistönvälityksen maailma on Toivaselle jo ennestään tuttu. Hän on työskennellyt Säästöpankkiryhmässä SP-Koti oy:n toimitusjohtajana sekä Huoneistokeskuksessa muun muassa liiketoimintajohtajana ja Tampereen myyntijohtajana. Lisäksi Toivanen on toiminut nykyisessä OP-Hämeessä rahoituspäällikkönä.

”Ihmisten asuminen ja kiinteistönvälitys on aina ollut itseäni todella lähellä oleva asia. Minulla on vahva kiinnostus siihen markkinaan.”

Valoisa tulevaisuus

Toivanen toteaa, että viimeisen puolen vuoden aikana asuntomarkkinoilla on eletty vaikeita aikoja. Hän uskoo, että markkinat toipuvat, mutta se vaatii hivenen aikaa. Erityisesti Pirkanmaan tulevaisuuden hän näkee valoisana.

”Alueen vetovoimaisuus kokonaisuutena kiinnostaa minua. Näen todella paljon mahdollisuuksia asumisen ja rakentamisen sektorilla.”

Uuden työn alkua Toivanen odottaa innokkaasti. ”Vielä pitää kesä tietysti lomailla, mutta odotan innolla. Tiedän, että odottamassa on hyvä työyhteisö ja ammattitaitoisia ihmisiä. Hienoa päästä tekemään työtä heidän kanssaan.”