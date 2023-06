Alkoholin nettitilaaminen lisääntyi erityisesti korona-aikana. Tilausten määrä sen sijaan laski huomattavasti, kun valvonta alkoi marraskuussa 2022. Tulli on pysäyttänyt rajoilla kesäkuun alkuun mennessä 270 000 litraa alkoholia, Sami Rakshit arvioi Aamulehdelle.

Aamulehti

Suomalaisten alkoholiostokset ulkomaalaisista verkkokaupoista ovat romahtaneet. Verkko-ostoksia on tehty tänä vuonna yli puolet vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alkoholijuomia ostettiin ulkomaisista verkkokaupoista viime vuonna noin 23 miljoonaa litraa. Alkoholin tilaaminen ulkomaisesta verkkokaupasta Suomeen on laillista.

Tulli ja verohallinto aloittivat viime vuoden marraskuussa netistä tilatun alkoholin tehovalvonnan, jonka tavoitteena oli, että tilauksista maksettaisiin lain mukaiset alkoholi- ja juomapakkausverot. Toisesta EU-maasta netistä tilattu alkoholi on huomattavasti halvempaa kuin Suomessa, jos siitä ei makseta veroja. Ennen tehovalvontaa harva, muutama prosentti, alkoholia muista EU-maista tilannut suomalainen maksoi tilauksistaan verot. Suomen valtio on menettänyt viranomaisten arvioiden mukaan aiemmin vuodessa noin 80–100 miljoonaa euroa verotuloja.

Mitä? Alkoholin tilaaminen verkosta Jos alkoholia verkkokaupassa myyvä ulkomainen yritys järjestää tuotteille kuljetuksen Suomeen, kyse on etämyynnistä, jolloin verojen maksu on myyjän velvollisuus. Jos asiakas sen sijaan tilaa alkoholia ulkomaisesta verkkokaupasta ja järjestää tilaukselle itse kuljetuksen, vastuu veroista on ostajalla. Verovelvollisen pitää tehdä tilauksesta ennakkoilmoitus ja asettaa vakuus Verohallintoon ennen tilauksen lähettämistä. Vakuus vastaa käytännössä valmisteveron määrää. Ulkomaisesta verkkokaupasta ostetusta alkoholista pitää maksaa alkoholijuoma- ja juomapakkausveroa. Alkoholijuomaveron suuruus riippuu juoman laadusta, etyylialkoholipitoisuudesta ja määrästä. Juomapakkausvero on litralta 0,51 euroa. Lähde: Vero.fi.

Alkoholin nettitilaaminen lisääntyi erityisesti korona-aikana. Tilausten määrä laski huomattavasti, kun valvonta alkoi marraskuussa. Sen jälkeen verkkokaupoista Suomeen tilatun alkoholin määrä on pysynyt tasaisena, mutta kesän kynnyksellä ostokset ovat lisääntyneet hieman, Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit arvioi Aamulehdelle. Tehovalvonnan takia alkoholikuljetukset ovat myös hidastuneet, vaikka kaikkia lähetyksiä ei tarkasteta.

Tulli on pysäyttänyt valvonnan kahdeksan kuukauden aikana noin 270 000 litraa alkoholia tarkastusta varten. Suurin osa tarkastetuista ostoksista jatkaa lopulta matkaansa tilaajalle, mutta pieni osa tilauksista jää viranomaisten haltuun, koska niiden veroja ei ole maksettu. Tulli ei paljasta tarkkoja litramääriä. Jos myyjä ei maksa veroja kuuden kuukauden sisällä, Tulli hävittää tuotteet. Ensimmäiset tehovalvonnan aikana takavarikoidut alkoholit tuhotaan todennäköisesti elokuussa, Rakshit sanoo.

Matkustajatuonti lisääntynyt

Verkkokaupoista ostettiin viime vuoden tilastojen mukaan eniten olutta, 12,2 miljoonaa litraa. Siideriä ja lonkeroa ostettiin 5,2 miljoonaa litraa, viiniä 3,7 miljoonaa litraa. Väkeviä verkkokaupasta Suomeen tilattiin 1,1 miljoonaa litraa.

Rakshitin mukaan samalla kun verkkomyynti on vähentynyt, matkustajatuontina laivoilta tuodun alkoholin määrä on lisääntynyt. Vuonna 2022 matkustajat toivat ulkomailta 36,9 miljoonaa litraa alkoholijuomia.

Tulli on palkannut lisää työntekijöitä tarkastamaan alkoholia maahan tuovia kuljetuksia valtion viime keväänä myöntämän kolmen miljoonan euron rahoituksen avulla. Lisäksi Tulli on vuokrannut satamista halleja, joihin se varastoi pysäytettyjä alkoholilasteja siksi aikaa, että niiden veroasiat on hoidettu.Tehostettu valvonta jatkuu ainakin tämän vuoden loppuun saakka.