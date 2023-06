Junalipun hintaan vaikuttaa nyt sekä matka-aika, ostoajankohta että kysyntä. Etukäteen ostamalla tai lähtöajan kanssa kikkailemalla voi säästää kymppejä tai jopa satasia.

VR kertoi maaliskuun lopulla ”laajentaneensa kaukojunalippujen hintahaitaria”. Kaukojunien lippuihin lisättiin uusia hintatasoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sama matka voi olla hyvinkin erihintainen riippuen sekä varausajankohdasta että matkustusajasta.

Nyt junalipun hinta vaihtelee myös kysynnän mukaan: korkean kysynnän aikaan, erityisesti työmatkalaisten ruuhka-aikoina, sesonkeina ja viikonloppuisin, junalipun hinta voi olla jopa kymmenen kertaa kalliimpi kuin hiljaisina aikoina. Junalipun hinta määräytyy VR:n mukaan tekoälyn tekemän analyysin perusteella. Tekoälyn toimintaperiaatteista päättävät VR:n asiantuntijat.

Matkojen suunnittelua

VR on käyttänyt niin sanottua dynaamista hinnoittelua jo vuodesta 2016 alkaen, mutta tämän kevään uutuus oli hintatasojen lisääntyminen. Nyt eri hintaportaita on kahdeksan sijaan 25. Asiakkaalla on siis enemmän vaihtoehtoja lippujen hinnoissa.

Moni on havahtunut junalippujen hintauudistukseen nyt suunnitellessaan kesän matkoja. Asiakkaalle lippujen hintavaihtoehdot voivat näyttäytyä lähinnä sekavina: sama matka voi olla hyvin erihintainen eri viikonpäivinä ja kellonaikoina, eikä tietylle reitille ole enää niin sanottua perushintaa.

Junalipun hinta voi myös muuttua jopa saman päivän aikana, ja tänään tarkistettu hintatilanne saattaa olla huomenna jo aivan toinen. VR:n tiedotteessa kerrotaan, että eri hintatason lippuja on myynnissä rajattu määrä. Kun edullisin myydään loppuun, tarjolle tulee seuraava hinta.

Edullisia löytöjä

VR:n verkkokaupassa näkyville tulevat kuitenkin kerrallaan vain yhden päivän lippuhinnat, joten edullisimman matkan löytäminen vaatii varsin paljon vaivaa.

Yleisesti ottaen hinnassa säästää, kun hankkii lipun hyvissä ajoin ja suosii epäsuosittuja matkustusaikoja. Nyt kesäkuun alussa voi kuitenkin saada hyvin edullisesti junalipun myös heinäkuun lomasesongille. Verkkokauppa tarjoileekin iloisia yllätyksiä: Tampereelta matkustaa Helsinkiin halvimmillaan reilulla viidellä eurolla, ja yöjuna Rovaniemelle ilman makuupaikkaa maksaa reilut pari kymppiä.

Etukäteen ajoissa hankittuun lippuun liittyy kuitenkin aina pieni riski matkan peruuntumisesta. Jo ostetusta junalipusta ei saa rahojaan takaisin ilman erikseen ostettua peruutusturvaa. Peruutusturvan hinta on 5–19 euroa, yhtä matkustajaa ja yhtä suuntaa kohden.

Mitä maksaa?

Vertailimme kaukojunien lippujen hintoja esimerkkimatkoilla kesän tapahtumiin.

Hinta on yhden aikuisen yhdensuuntainen junalippu ilman alennuksia tai lisäpalveluita Inter City -junassa. Hintatiedot on haettu vr.fi -sivuston verkkokaupasta 1. kesäkuuta 2023.

Mitä? Junalippujen hintoja Tampereelta Helsinkiin vitosella Äkkilähtö perjantaina 2. kesäkuuta kello 8: 22,90 euroa.

Juhannusaattona 23. kesäkuuta: 5,90 euroa kello 9, 21,90 euroa kello 14.

Heinäkuussa perjantaina 21. heinäkuuta kello 9: 5,90 euroa. Tampereelta Turun satamaan Kello 18.10 lähtevä juna, jolla ehtii Tukholmaan lähtevään laivaan. Perjantaina 9. kesäkuuta: 23,20 euroa.

Perjantaina 7. heinäkuuta: 16,60 euroa.

Keskiviikkona 12. heinäkuuta: 9,90 euroa. Rovaniemen reissussa satasen säästö Yöjuna Tampereelta Rovaniemelle maanantaina 17. heinäkuuta: 22 euroa (ei sisällä makuuhyttiä, alkaen 147 euroa).

Päiväjuna Tampereelta Rovaniemelle perjantaina 30. kesäkuuta 20,80– 69,10 euroa.

Yöjuna Helsingistä Rovaniemelle: maanantaina 17. heinäkuuta 27,80 euroa (ei sisällä makuuhyttiä, alkaen 171 euroa).

Päiväjuna Helsingistä Rovaniemelle perjantaina 2. kesäkuuta kello 8.24: 130,80 euroa.

Päiväjuna Helsingistä Rovaniemelle tiistaina 27. kesäkuuta kello 8.20: 39,70 euroa. Seinäjoelle kahdella tavalla Helsingistä Seinäjoelle perjantaina 2. kesäkuuta kello 8.24: 63,90 euroa.

Helsingistä Tampereelle samalla junalla 27,90 euroa.

Tampereelta Seinäjoelle samalla junalla 34,90 euroa.

Kahdessa osassa ostettuna lippu oli euron halvempi. Kuopion matka hyvissä ajoin Lakkiaisjuhliin Tampereelta Kuopioon lauantaina 3. kesäkuuta: 62,40 euroa.

Kesätapahtumaan Tampereelta Kuopioon torstaina 15. kesäkuuta: 20,50 euroa.

Käteismaksu loppuu

Tampereen rautatieasemalla VR:n palvelupisteellä voi 1. kesäkuuta alkaen maksaa junaliput ainoastaan korttimaksulla. Sama muutos koskee myös Helsingin rautatieasemaa. Molemmilta asemilta löytyy kuitenkin R-kioski, josta junalipun voi jatkossakin ostaa käteismaksulla. R-kioskeilla kaukojunalippujen hintaan lisätään yhden euron palvelumaksu.