Tampereella on nyt myynnissä ennätysmäärä asuntoja, monesta pyydetään yli miljoona euroa – Nämä alueet erottuvat

Uusien asuntojen kauppa sakkaa Tampereella. Myymättömien uudiskohteiden määrä on kasvussa, ja myymättömiä jo valmistuneita asuntoja on markkinoilla nyt poikkeuksellisen paljon. Kiinteistönvälittäjän mukaan on mahdollista, että Tampereella nähdään isoja kerrostaloja, jotka ovat pitkälti tyhjillään.

Tampereen keskustaan rakentuva Asunto oy Otavallanhovi on yksi monista Tampereen uusista kerrostalokohteista. Kohteen rakennustyöt alkoivat viime syksynä ja valmistumisaika on vuoden 2024 lopulla. Sen 90 asunnosta myymättä on tällä hetkellä 70.

Aamulehti Asuntoja on Tampereella tarjolla nyt poikkeuksellisen paljon. Oikotie-palvelussa asuntoja oli Tampereella huhtikuussa tarjolla 40,6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten . Viime vuoden huhtikuussa asuntoja oli Tampereelta tarjolla 2 669 ja nyt vuotta myöhemmin 3 752.