Tamperelaisen Insta Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Tapio Kolunsarka

Tapio Kolunsaralla on johtajakokemusta useilta eri toimialoilta niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa.

Aamulehti

Tamperelainen teknologiayhtiö Insta Group saa elokuun alussa uuden toimitusjohtajan. Perheyhtiön hallitus on valinnut toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Tapio Kolunsaran. Hänellä on kattava kokemus kansainvälisistä johtotehtävistä useilta eri toimialoilta. Insta Groupiin hänen tiensä avautui suorahaun kautta eli headhunterin puhelusta.

”Insta on niin kiinnostava ja kyvykäs teknologiakonserni, ettei tällaisia mahdollisuuksia kauhean usein tule vastaan. Siksi päätin tarttua tähän”, Kolunsarka sanoo.

Kuka? Tapio Kolunsarka Insta Groupin toimitusjohtaja 1. elokuuta 2023 alkaen. Syntynyt vuonna 1975, kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Soinista. Työskennellyt toimitusjohtajana Evac Groupissa 2020–2023, Ramirentissa 2016–2020, johtajana UPM Raflatacilla 2013–2016 ja eri johtotehtävissä UPM Raflatacilla Suomessa ja Yhdysvalloissa 2002–2013 sekä konsulttina McKinsey & Companylla 2000–2002. Hallitusjäsenyydet Cargotecilla 2023–, Aidian oy:llä 2023–, Aspo oyj:ssä 2022– ja Purmo Groupissa 2018–2021. Asunut perheensä kanssa Tampereella vuodesta 2002.

Kolunsaran päätöstä helpotti sekin, että Tampere on ollut hänen perheensä kotikaupunki jo vuodesta 2002 lähtien, vaikka välillä Kolunsarat ovat asuneet Yhdysvalloissa ja Kolunsarka itse töidensä vuoksi Helsingissä.

”Perhettä ei ole koskaan irrotettu Tampereelta, vaan ankkurit on aina pidetty täällä ja nyt pystyn pitkästä aikaa asumaan kotonani.”

Rakkaat lenkkimaastot

Kolunsarat asuvat Tampereella Petsamossa. Perheeseen kuuluvat vaimo, kaksi teini-ikäistä lasta ja italianvesikoira Netta. Kolunsaralla ja Netalla on yhteistä se, että molemmat viihtyvät kotona ja ovat helposti lähestyttäviä.

”Olen aika rento ja maanläheinen, mutta silti kunnianhimoinen. Tykkään avoimuudesta ja mutkattomuudesta. On tärkeää, että ihmiset uskaltavat sanoa johtajalle mitä ajattelevat ja kertoa miten asiat oikeasti ovat.”

Tuloskuntoaan Kolunsarka pitää yllä lenkkeilemällä itselleen rakkaissa Kaupin maastoissa ja Rauhaniemen rannoilla sekä pyöräilemällä ja kuntosalilla käymällä. ”Ei minulla oikeastaan muita harrastuksia ole kuin kuntoilu. Se on vastapainoa työlle.”

Kolunsaralla on työkokemusta sekä perheyhtiöistä että pörssiyrityksistä. Mikä on niiden suurin ero?

”Perheyhtiöissä asioiden annetaan kehittyä hieman enemmän rauhassa kuin pörssiyhtiöissä, mutta kunnianhimosta ja tuloksenteosta ei silti tarvitse tinkiä.”

Rekrytointitarve kova

Insta Group on tunnettu puolustusteknologian, teollisuusautomaation, ja kyberturvallisuuden tuotteistaan. Yhtiöllä on asiakkaita yli viidessäkymmenessä maassa. Perheyhtiöllä on noin 1 150 työntekijää. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 153,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoa kertyi 15,7 miljoonaa euroa.

”Eniten toimitusjohtajan valinnassa ratkaisi kansainvälinen johtajakokemus ja ihminen itse. Kun olemme niin monialainen konserni, tiesimme, ettei sellaista kaveria löydy, joka olisi jokaisen meidän alamme asiantuntija. Ihmisjohtamistaidot olivat meille tärkeitä sekä kovatasoinen cv”, sanoo yhtiön omistajiin kuuluva ja hallituksen varapuheenjohtaja Niklas Mattsson. Hän on toiminut väliaikaisena toimitusjohtajana sen jälkeen kun yhtiön edellinen toimitusjohtaja Henry Nieminen irtisanoutui yhtiöstä marraskuussa 2022.

Mattsson on todella tyytyväinen toimitusjohtajavalintaan.

”Se, että Tapiolla perhe oli asunut täällä Tampereella jo parikymmentä vuotta oli vielä se kirsikka muutenkin hyvän kokonaisuuden päälle.”

Lisääkö Nato-jäsenyys Instassa töitä?

”Meillähän kaikki järjestelmät ovat olleet Nato-yhteensopivia jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien, mutta kyllähän me tarvitsemme lisää käsiä ja aivoja näitä tekemään. Eli rekrytointitarve on kova”, Mattsson sanoo.