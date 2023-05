Luottoluokitusyhtiö Fitch varoittaa Yhdysvaltain AAA-luokituksen olevan uhattuna

Luottoluokitusyhtiö Fitch on asettanut Yhdysvaltain AAA-luokituksen tarkkailuun siltä varalta, että luokitusta on tarpeen alentaa. Varautumisen syynä on yhä todennäköisemmältä näyttävä tilanne, jossa maan kongressi ei saa nostettua liittovaltion velkakattoa ennen kuin valtion rahat loppuvat.

Tilanne tietäisi sitä, ettei Yhdysvallat ensimmäistä kertaa historiassaan pystyisi maksamaan velanhoitokulujaan. Tilanne olisi tuhoisa sekä Yhdysvaltain että koko maailman taloudelle. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön arvion mukaan rahat loppuvat viikon päästä 1. kesäkuuta, jota on kutsuttu myös ”X-päiväksi”.

”Fitch odottaa yhä ratkaisua velkakattoon ennen X-päivää. Uskomme kuitenkin, että riskit ovat kohonneet sille, ettei velkakattoa nosteta tai poisteta käytöstä ennen X-päivää ja että hallitus alkaisi jättää maksamatta joitakin velkavastuistaan”, Fitchin lausunnossa kerrottiin.

Fitchin mukaan Yhdysvaltain luottoluokituksen vaarantaa maan kasvanut poliittinen jakautuneisuus, joka on vaikeuttanut velkakaton nostamista tai poistamista. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto on yrittänyt kuukausitolkulla neuvotella kongressin republikaanien kanssa. Republikaanit ovat vaatineet merkittäviä sosiaalimenojen leikkauksia vastineeksi velkakaton nostamisesta.

Presidentti Biden on kertonut uskovansa yhä sovun syntymiseen, vaikka republikaanit eivät tähän mennessä näytä tulleen neuvotteluissa vastaan.