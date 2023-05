Klassikkopelin myynti kasvoi lyhyessä ajassa yli 470 prosenttia – Tokmanni kertoo kuluttajien käytöksen muutoksesta

Tokmanni arvioi, että kuluttaja hankkivat piha- ja muita klassikkopelejä mielellään, sillä ne ovat edullisia.

Kroketti on Tokmannin mukaan kevään ja kesän myyntihitti.

Piha- ja mökkipelien myynti on lähes tuplaantunut vähittäiskauppaketju Tokmannin myymälöissä huhti–toukokuussa verrattuna viime vuoteen.

Tokmannin julkistamien myyntilastojen mukaan esimerkiksi neljän pelaajan välineet sisältävän krokettipelisetin kappalemääräinen myynti on kasvanut peräti yli 470 prosenttia viimeisten noin kuuden viikon aikana.

Tokmanni kertoo, että aurinkoinen ja lämmin sää ovat piristäneet selvästi pelituotteiden myyntiä.

Tokmannin vapaa-ajan ja kodintekniikan tuotteiden ostoryhmäpäällikkö Petri Ahokas arvioi myyntitilastojen perusteella, että suomalaiset haluavat viettää kesällä ”erilaisia sosiaalisia hetkiä perheen ja ystävien kanssa”.

”Tikanheiton ja mökkipelin kaltaiset kesäpelit vastaavat tällaiseen sosiaalisen yhdessäolon tarpeeseen”, Ahokas sanoo tiedotteessa.

Edullisten piha- ja mökkipelien suosioon on voinut vaikuttaa myös nopea inflaatio, joka on kutistanut suomalaisten ostovoimaa. Kuluttajat hakevat kesätekemistä edullisista peleistä, koska kotimaan tai ulkomaan matkoihin on käytettävissä vähemmän rahaa.

"Erilaisia piha- ja muita klassikkopelejä hankitaan mielellään, sillä ne ovat verrattain edullisia ja helppoja valintoja esimerkiksi mökkituliaisiksi”, Ahokas arvioi.

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen sanoi yhtiön ensimmäisen neljänneksen tuloskatsauksen yhteydessä, että heikentynyt ostovoima on vaikuttanut ketjun asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.

Rautiaisen mukaan Tokmannin asiakkaiden ostokset painottuivat alkuvuonna edullisiin päivittäistavaroihin ja tuotteiden määrä asiakkaiden ostoskorissa väheni selvästi.

Kaupan liitto ennustaa, että vähittäiskaupan myynnin määrä laskee tänä vuonna noin kaksi prosenttia. Euromääräisen liikevaihdon kasvu nojaa liiton ennusteen mukaan pelkästään hintojen nousuun.

Kroketin lisäksi myös muiden pelien myynti Tokmannilla on kasvanut reippaasti huhtikuun ja toukokuun alkupuolen aikana.

Tikkataulun ja tikat yhdistäviä pelisettejä Tokmanni on myynyt 160 prosenttia enemmän viimeisten noin kuuden viikon aikana kuin viime vuonna samaan aikaan.

Pelkkiä tikkatauluja on myyty hieman yli 50 prosenttia ja tikkapakkauksia peräti 435 prosenttia vertailukautta enemmän.

Jättikeilapelin suosio on noussut Tokmannilla lähes 300 prosenttia ja petankin lähes 55 prosenttia.

Muista porukalla pelattavista peleistä suosittuja ovat Tokmannilla huhti–toukokuussa olleet jalkapallo- ja sulkapallovälineet sekä Afrikan tähti -lautapeli.

Jalkapallo- ja sulkapallovälineiden menekki on kasvanut yli 40 prosenttia ja Afrikan tähden lähes 390 prosenttia.