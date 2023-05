Metson Tampereen tehtaan muutosneuvottelut päätökseen: noin 300 voidaan lomauttaa

Metson mukaan kivenmurskauksen markkinatilanne Euroopassa ja etenkin Pohjoismaissa on heikentynyt selvästi.

Metso kertoo saaneensa Tampereen tehtaansa muutosneuvottelut päätökseen. Neuvottelujen tuloksena tehtaan henkilöstö eli noin 300 henkilöä voidaan lomauttaa enintään 90 päiväksi loppuvuoden aikana.

Kyse on Tampereen kivenmurskauslaitteita valmistavan tehtaan henkilöstöstä. Muutosneuvottelut käytiin, koska murskauslaitteiden valmistusmääriä on tarve tilapäisesti sopeuttaa alempaan tuotantosuunnitelmaan, yhtiö kertoo.

Metson mukaan kivenmurskauksen markkinatilanne Euroopassa ja etenkin Pohjoismaissa on heikentynyt selvästi, mikä näkyy yhtiön kivenmurskausliiketoiminnan Tampereen tehtaan tilauksissa.

Epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt vuoden 2022 keväästä lähtien, ja se on näkynyt asiakkaiden varovaisuutena tilata uusia laitteita, Metso kertoo. Samaan aikaan Tampereen tehtaan valmistuotteiden varasto on normaalia korkeammalla tasolla.

Tehtaanjohtaja Pasi Vuorisen mukaan mahdolliset lomautukset koskevat lähestulkoon koko tehtaan henkilöstöä. Tiettyjä avainhenkilöitä suljettiin neuvottelujen ulkopuolelle.

Mahdollisia lomautuksia pannaan toimeen sen mukaan, mikä tehtaan tilaustilanne on. ”Mahdollisia toimenpiteitä vähentää se, että alkaa lomakausi”, Vuorinen kertoo Aamulehdelle.

Vuorinen ei halua spekuloida syillä kivenmurskauksen markkinatilanteen heikentymiseen. Pitkäaikaista tuotannon sopeuttamista ei kuitenkaan suunnitella. ”Puhutaan tilapäisistä toimenpiteitä. Tällä hetkellä ei ennakoida mitään pitempää, vaan tilapäistä hiljentymistä.”