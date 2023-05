Vuonna 2021 puhuttiin, että tulitikkutehtaan rakentaminen voisi alkaa kesällä 2022. Nyt hankkeessa viivästytään myös kevään 2023 aloitusajankohdasta.

Aamulehti

Tampereen Santalahdessa vanhan tulitikkutehtaan asuntojen rakentaminen viivästyy alkuperäisestä tavoitteesta. Hanke oli tarkoitus käynnistää kevään aikana mutta rakentamista ei ole pystytty aloittamaan, sillä ennakkomarkkinointi ei ole tuottanut tarpeeksi montaa varausta. Asunto oy Tampereen Tulitikkutehdasta on ennakkomarkkinoitu tammikuusta asti.

Pohjola-Rakennuksen liiketoimintajohtaja Erkki Ikonen kertoo Aamulehdelle, että kiinteistöön tulevista 47 asunnosta on ennakkomarkkinoinnissa varattu 15 asuntoa. Rakennuttajan kannalta luku ei ole päätä huimaava. ”Asunnoista tulisi olla varattuna yli puolet, jotta rakentaminen voitaisiin aloittaa. Tämän hetkinen asuntomarkkinatilanne tuottaa pieniä haasteita hankkeeseen”, Ikonen kertoo.

Tontin muut asuinrakennukset ovat jo valmiita. Tulitikkutehtaan ensimmäiseen kerrokseen on asuntojen lisäksi suunniteltu päiväkoti, johon Ikosen mukaan on jo toimija olemassa. ”Päiväkoti on kuitenkin samassa aloituspäätöksessä hankkeen kanssa”, Ikonen kertoo. Tontille on suunniteltu myös liiketila, johon on metsästetty toimijoita. Ikosen mukaan kauppa on ollut keskusteluissa mukana omana yhtenä vaihtoehtona.

Mikä? Tampereen vanha tulitikkutehdas Vuonna 1926 valmistunut tulitikkutehdas Santalahdessa. Tulitikkujen valmistus päättyi tehtaassa vuonna 1975. Kylmilleen kiinteistö jäi 1990-luvulla. Autioitumisen jälkeen Tikkutehdas on tullut tunnetuksi graffititaiteesta ja ilkivallasta. Tehdasrakennus on ränsistynyt ajan saatossa ja ollut huputettuna syksystä 2018 lähtien.

Ratkaisua odotetaan

Tilanteeseen odotetaan Ikosen mukaan ratkaisua kesän aikana – joko hanketta lykätään tai aloitus varmistetaan. Myös ennakkomarkkinoinnin tilannetta joudutaan tarkastelemaan. ”Nyt pitää arvioida, pitääkö ennakkomarkkinointi keskeyttää ja tulla uudelleen markkinoille”, Ikonen sanoo.

Ennakkomarkkinoinnissa kohteen arvioiduksi valmistumisajankohdaksi on merkitty vuoden 2025 syyskuu. Ikosen mukaan tästä tavoitteesta voidaan toistaiseksi pitää kiinni. ”Sekin liikkuu, jos ratkaisuja ei tule kesän aikana.”

Kaikenkokoisia koteja

Neljäkerroksiseen Asunto oy Tampereen Tulitikkutehtaaseen rakennetaan 47 kotia aina 22 neliön yksiöistä 93,5 neliön neljän huoneen perheasuntoihin. Tulitikkutehtaan kodeissa on ensimmäisessä ja kolmannessa kerroksissa tavallista korkeampi huonekorkeus. Kolmannessa ja neljännessä kerroksessa puolestaan sijaitsee suurempien asuntojen lisäksi myös yhden ja kahden huoneen loft-asuntoja.

Asuntojen myyntihinnat Tulitikkutehtaan kohteessa vaihtelevat reilun 50 000 euron ja 196 000 euron välillä. Esimerkiksi 34 neliöisen yksiön saa kohteen toisesta kerroksesta noin 86 000 euron myyntihintaan. Yksiön velaton hinta, johon on myyntihinnan lisäksi laskettu osakkaan osuus taloyhtiölainasta, on vajaa 245 000 euroa. Vastaavasti neljännen kerroksen nelihuoneisen loft-asunnon myyntihinta on noin 197 000 euroa ja velaton hinta noin 560 000 euroa.

Uutta ja vanhaa

Asunto Oy Tampereen Tulitikkutehdas on poikkeuksellinen uudiskohde: vanhasta tehtaasta jätetään jäljelle pohjoisen ja idän puoleiset suojellut julkisivut, joiden sisälle rakennetaan uusi moderni rakennus. Tulitikkutehdas jatkuu länteen uusilla kaksi- ja nelikerroksisilla osilla. Asukkaiden irtaimistovarastoista suuri osa tulee sijaitsemaan vanhassa ruutivarastossa, jonne kulku käy oman erillisen sillan kautta.

Rakennuksessa aiemmin vahvasti näkynyt graffititaide halutaan ennakkomarkkinointiesitteen mukaan pitää elossa myös uudessa Tulitikkutehtaassa. Pohjoisen puolen sisäkäytävälle tulee tilaustyönä värikkäästä historiasta muistuttava katutaideteos.

Vanhasta tehtaan piipusta kaavaillaan koko Santalahden alueen sydäntä. Perinteikäs piippu puretaan ja sen paikalle rakennetaan muistumapiippu teräksestä, jonka jälkeen se valaistaan tunnelmallisesti.