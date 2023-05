Uusi suomalaisyritys aloittaa lennot Tampereelta Tukholmaan – ”Ollut todella paljon kysyntää”

Uusi reitti on suunniteltu yritysasiakkaita varten niin, että lentokentällä tarvitsee olla vain 15 minuuttia ennen koneen lähtöä.

Aamulehti

Suomalainen ilmailualan startup-yritys Flymaas avaa elokuussa uuden lentoreitin Tampereelta Tukholmaan. Reitin on tarkoitus mahdollistaa täyden työpäivän tekeminen Tukholmassa niin, että työntekijä pääsee vielä illaksi takaisin Tampereelle.

Flymaas toimii brändinimellä Lygg. Yrityksen bisnesmalli eroaa perinteisistä lentoyhtiöistä siten, että Lygg ei omista lentokoneita, vaan se vuokraa vapaana olevia yksityiskoneita muilta.

Uusi reitti avataan 14. elokuuta. Reitillä lennetään ainakin aluksi maanantaista perjantaihin, aamulla yksi lento Tampereelta Tukholmaan Bromman kentälle ja iltapäivällä takaisin. Reitti on suunniteltu niin, että kentällä tarvitsee olla vain 15 minuuttia ennen lennon lähtöä. Aamun lento lähtee Tampereelta kahdeksan jälkeen, ja takaisin Tampereella ollaan seitsemän aikaan illalla.

”Pääset kuntosalille tai lasten kanssa vielä viettämään iltaa, vaikka käyt Tukholmassa tekemässä työpäivän”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Roope Kekäläinen. Aikataulu on suunniteltu yritysasiakkaiden toiveiden mukaan.

Mikä? Flymaas oy Vuonna 2020 perustettu ilmailualan startup-yritys, joka käyttää brändinimeä Lygg. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2022 noin 176 000 euroa ja liiketappio 561 000 euroa. Yrityksen toimitusjohtaja on Roope Kekäläinen. Vuonna 2022 työntekijöitä oli 10.

Kekäläinen kertoo, että Tampereen ja Tukholman väliselle suoralle lentoyhteydelle on ollut todella paljon kysyntää. Lygg aloittaa lennot uusilla reiteillä yleensä kahdeksanpaikkaisella koneella, mutta Tampere–Tukholma-reitin lentäminen aloitetaan näillä näkymin vähintään 19-paikkaisella koneella. Koneen kokoa kasvatetaan tarpeen mukaan.

”Tampere on alueena hyvin kiinnostava. Se on kasvava talousalue, ja siellä on paljon elinvoimaisia yrityksiä”, Kekäläinen sanoo.

Tampereelta on aiemmin ollut suora reitti Tukholmaan, mutta se on jouduttu koronapandemian vuoksi lopettamaan.

Tampere-Pirkkalan lentokentän asema on herättänyt paljon keskustelua sen jälkeen, kun Finnair ilmoitti huhtikuussa lopettavansa kaikki lennot Tampereelta Helsinkiin.

Sähkökoneita 2025?

Kekäläisen mukaan Lygg pyrkii huomioimaan ilmaston esimerkiksi siten, että reitillä lentävien koneiden koko sekä se, kuinka usein reitillä lennetään, päätetään asiakkaiden määrän ja tarpeiden mukaan.

”Nyt lentoyhtiöt joutuvat tekemään paljon sitä, että ne lentävät keskellä päivääkin vuoroja, koska koneita pitää saada lennätettyä, jotta liiketoiminta pyörii. Me emme lennä turhaan.”

Lygg aikoo myös ottaa mahdollisimman pian käyttöön sähkölentokoneet.

”Meillä on todella suuret toiveet saada Tampereen reitistä emissiovapaa heti, kun teknologia on valmis. Emme osaa sanoa, milloin se tapahtuu, mutta näillä näkymin näyttäisi, että ensimmäiset versiot voisivat olla valmiina jopa vuonna 2025.”

Yrityksen talousjohtaja Jari-Jussi Viinikkala lisää, etteivät uudet sähkölentokoneet välttämättä sovellu heti suurten ihmismassojen kuljettamiseen, sillä ne ovat pieniä ja lentävät lyhyttä matkaa. Lyggin lennoille koneet kuitenkin sopivat hyvin.

Sovelluksesta lippuja

Yksisuuntaisen lennon hinta Tampere–Tukholma-reitille lähtee liikkeelle 490 eurosta.

Mitä isompaan lippumäärään sitoutuu, sitä edullisempi on hinta. ”Jos on ison volyymin asiakas, pääsee alle 300 euroa suunta”, Kekäläinen kertoo.

Lyggin mobiilisovelluksesta voi jo varata lippuja 14. elokuuta alkaville lennoille.