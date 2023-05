S-Pankin tulos komistui korkotason nousun myötä

Asuntolainoissa kahmittiin markkinaosuuksia.

STT

S-Pankki teki tammi-maaliskuussa 25,4 miljoonan euron liikevoiton, joka nousi edellisvuoden vastaavasta jaksosta yli 156 prosenttia. Tulosta kohensi korkotason nousu, joka nosti korkokatetta voimakkaasti. Korkokate oli 54,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 23 miljoonaa.

Vt. toimitusjohtaja Hanna Porkka totesi, että liiketoiminta on alkuvuonna edistynyt hyvin. Vuodessa S-Pankin aktiivisten asiakkaiden määrä on noussut yli 600 000:n, kun heitä vuosi sitten oli reilut 540 000. Tavoitteeksi on asetettu miljoona aktiivista asiakasta.

Asiakkaita kahmittiin etenkin asuntolainoissa, joissa S-Pankki kasvatti markkinaosuuksiaan. ”Asuntolainataseemme kasvuvauhti oli lähes 14-kertainen koko markkinoihin verrattuna edellisen 12 kuukauden aikana”, Porkka sanoi tiedotteessa.

Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolainatase Suomessa oli helmikuussa kasvanut 0,6 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana. Samalla jaksolla S-Pankin asuntolainatase kasvoi 8,3 prosenttia. Asuntomarkkinoiden yhä jatkuva alavire näkyi kuitenkin siinä, että lainahakemusten kappalemäärä laski myös S-Pankissa tammi-maaliskuussa.

S-Pankki odottaa, että koko vuoden liikevoitto nousee lähes kaksinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna, jolloin se oli vajaat 45 miljoonaa. Pankin pitkän aikavälin tavoite on yli 8 prosentin tuotto omalle pääomalle. Tavoite ylittyi alkuvuonna, jolloin tuotto oli 9,1 prosenttia.

Pankin uutena toimitusjohtajana on huhtikuun lopulla aloittamassa Riikka Laine-Tolonen.