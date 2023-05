Metso aloittaa muutosneuvottelut lomautuksista Tampereen tehtaalla

Maanantaina alkavien muutosneuvottelujen piirissä on 310 henkilöä.

Kaivoslaitteita valmistava teollisuusyhtiö Metso aloittaa muutosneuvottelut Tampereen-tehtaallaan. Mahdollinen lomautustarve on enintään 90 päivää, ja lomautukset toteutettaisiin loppuvuoden aikana.

Syyksi yhtiö kertoo tiedotteessaan, että epävarmuus kivenmurskauksen markkinoilla on lisääntynyt viime vuoden keväästä lähtien, ja se on näkynyt asiakkaiden varovaisuutena tilata uusia laitteita. Samalla Tampereen tehtaan valmistuotteiden varasto on normaalia korkeammalla tasolla.

Tehtaanjohtaja Pasi Vuorinen kertoo, että maanantaina alkavien muutosneuvottelujen piirissä on 310 henkilöä. ”Muutosneuvottelut koskevat tehtaan, eivät koko toimipisteen väkeä.”

Miten lomautukset vaikuttaisivat tehtaan toimintaan? ”Kun puhutaan mahdollisesta tilapäisestä lomautuksesta, tuotantotoiminta totta kai jatkuu asiakastarpeen mukaan. Kun tilauskertymä on kuitenkin tällä hetkellä huonompi kuin normaalisti tähän aikaan on, niin joudutaan tällainenkin mahdollisuus käymään läpi”, Vuorinen kertoo.

