Tällä alalla riittää nyt töitä: ”Jos tulee ajoissa töihin ja motivaatio on kohdallaan, työpaikka on sataprosenttisen varma”

Autoalalle koulutetaan uusia osaajia Tredun neljässä toimipisteessä Pirkanmaalla. Harjoittelu yrityksissä alkaa jo ensimmäisenä vuonna, ja se avaa monille suoran väylän ensimmäiseen kunnon työpaikkaan.

Tekniikat voivat vaihtua ja liikkumisratkaisut monipuolistua, mutta yksi on ja pysyy: autoalan koulutus kiinnostaa yhä varsinkin nuoria miehiä, nykyisin myös naisia:

”Viimeksi autoalalle oli noin 350 hakijaa, kun aloituspaikkoja on 72. Saimme ensisijaisia hakemuksia jo tuplasti aloituspaikkoja enemmän, Tredun koulutus- ja asiakasvastaava Erkka Javanainen kertoo.

Tredu eli Tampereen seudun ammattiopisto kouluttaa autoalalle neljässä toimipisteessä Pirkanmaalla. Perustutkintojen lisäksi opistossa voi suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Eniten opiskelijoita on Tampereen Nekalassa, jossa käytössä on kuusi korjaamohallia, maalaamo ja korikorjauksen opetustila. Lisäksi opisto toimii Ylöjärvellä, Virroilla ja Orivedellä. Vuosittain aloittavista opiskelijoista naisia on 15–20.

”Erityisesti kori- ja maalauspuoli vetävät heitä hyvin.”

Viisi Kiaa kouluille

Koko auto- ja liikenneala elää suurta murrosaikaa, ja se heijastuu väistämättä koulutukseenkin.

Vanha autoasentaja-nimike on vaihtumassa automekaanikoksi. Heille pitää kolmen opiskeluvuoden aikana opettaa moottori- ja muuta autotekniikkaa yli sadan vuoden aikakaudelta, aina perinteisistä polttomoottoreista uusimpaan sähkötekniikkaan saakka.

Lisähaastetta tuovat uudet korimateriaalit, liitostekniikat, turva- ja avustinteknologiat, vikadiagnostiikka merkkikohtaisine testereineen sekä autojen pitkät takuuajat.

Tredu hakee ja vaalii yhteistyötä eri automerkkien, maahantuojien ja jälleenmyyjien kanssa. Tällainen on esimerkiksi Delta Auto, joka vastikään luovutti kuusi vuotta vanhan Kia Optima -henkilöauton Tredulle opetusvälineeksi.

”Kia on vapautunut sijaisautokäytöstä. Luovutamme niitä yhteensä viisi koulutustarkoituksiin, Tampereen lisäksi Turkuun, Helsinkiin, Seinäjoelle ja Ouluun”, Delta Auton tekninen päällikkö Heikki Autio kertoo.

Maahantuojan tavoite on osaltaan nostaa autoalan kiinnostusta ja varmistaa tulevaa omaakin työvoimatarvetta. Koululle auto tulee tarpeeseen:

”Kian kanssa toteutetaan erilaisia harjoitustehtäviä esimerkiksi dieselmoottorin, kuljettajaa avustavien järjestelmien ja autosähköjärjestelmien toiminnasta. Auto poistetaan rekisteristä, mutta säilyy ajokunnossa”, Javanainen kaavailee.

Heti töihin yrityksiin

Tredu on viime vuosina hionut voimakkaasti autotekniikan koulutuksen sisältöjä. Uusia osaamisen alueita ovat esimerkiksi rakennuskoneet, veneet ja sähköavusteiset polkupyörät.

Virroilla puolet autopuolen opiskelijoista työllistyy lopulta paikalliseen teollisuuteen. Tampereella opiskelijoita vetää Pirkkalan vahva työkonekeskittymä. Käytännön harjoittelu yrityksissä alkaa nykyisin jo ensimmäisenä opiskeluvuonna, mikä vahvistaa ja parantaa myös opiskelijoiden motivaatiota.

”Nuori työntekijä yleensä jää varmimmin siihen yritykseen, joka ottaa heidät hyvin vastaan. Osaavimmat heistä napataan herkästi oppisopimuskoulutuksen piiriin.”

Nuoret oppivat harjoitteluaikana välttämättömiä työelämä- ja vuorovaikutustaitoja. Vähäisin niistä ei ole sovittujen työaikojen ja kellon kunnioittaminen.

”Jos tulee ajoissa töihin ja oma motivaatio on kohdallaan, työpaikka autoalalla on käytännössä sataprosenttisen varma”, Erkka Javanainen kannustaa.