Keskon autokaupassa kovaa kasvua Pirkanmaalla – Isot rakennushankkeet aikataulussa

Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen pitää sekä koko konsernin että Pirkanmaan ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta torjuntavoittona

Kauppajätti Keskon vertailukelpoinen liikevoitto kutistui tammi–maaliskuussa 17,9 miljoonaa euroa 125,9 miljoonaan euroon, kun voitto oli viime vuonna vastaavaan aikaan 143,7 miljoonaa. Liikevaihto kuitenkin kasvoi 4,4 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Kesko kertoo tiedotteessa ennakoivansa liikevaihdon ja liikevoiton pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2023 haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Yhtiö arvioi tämän vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan 680–800 miljoonaa euroa. Arvio ei muuttunut.

Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen pitää sekä koko konsernin että Pirkanmaan osalta ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta torjuntavoittona, sillä talouden suhdannetilanne ei ole tällä hetkellä kaikista otollisin.

”Pitää huomata, että tulos oli huomattavasti parempi kuin vuonna 2019 ennen koronaa.”

Mitä? Keskon ensimmäinen vuosineljännes Liikevaihto: 2,83 miljardia euroa (2,71 miljardia vuonna 2022 vastaavaan aikaan) Vertailukelpoinen liikevoitto: 125,9 milj. euroa (143,7 milj. euroa 2022) Osakekohtainen tulos: 0,22 euroa (0,27 euroa 2022) Investoinnit: 231,8 milj. euroa (126,2 milj. euroa 2022) Työntekijämäärä: 14 436 (14 158 2022)

Autokauppa kävi

Pirkanmaalla K-Ryhmän myynti oli ensimmäisellä neljänneksellä 235,6 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan tuli 5,3 prosenttia. Rakentamisen ja talotekniikan myynti kasvoi 2,3 prosenttia. Rautakaupassa kuluttajamyynti on laskussa, mutta yrityskauppa sekä korjausrakentaminen tasapainottavat tilannetta. Esimerkiksi aurinkopaneelien ja lämpöpumppujen kauppa kävi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kovaa.

Autokaupan myynnin arvo oli 21,3 miljoonaa euroa. Kauppa kasvoi viime vuoteen verrattuna jopa 30,1 prosenttia. Kovaa kasvua selittää aluejohtaja Jari Alasen mukaan se, että K-Auto on lisännyt vaihtoautojen myyntiä ja autojen toimitusvaikeudet ovat helpottaneet. Lisäksi kasvussa näkyy liikenteen sähköistyminen. Koko Suomessa Keskon autokaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 27,2 prosenttia.

Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 3,6 prosenttia ja ravintolatukku Kespron myynti kasvoi Pirkanmaalla yli 30 prosenttia. Ruokapuolella Pirkanmaan osalta kokonaismyynti kasvoi 5,3 prosenttia. Erityisesti huoltoasemien ja supermarketien myynti veti. Kuluttajien inflaation kasvusta alkanut ostokäyttäytymisen muutos näkyy edelleen. Se syö kaupan katteita.

”Ruuan hinnalla on entistä suurempi merkitys ja omien merkkien, alennuksien sekä punalaputettujen tuotteiden menekki ja kysyntä on kasvanut. Tuoton tekeminen on vaikeampaa samalla kun kustannukset ovat nousseet.”

K-Ryhmän Pirkanmaan tämän vuoden isoimpia projekteja ovat syksyllä avattava K-Supermarket Tammelan stadionin kyljessä sekä Lielahden ja Linnainmaan Citymarketien kesällä valmistuvat isot remontit. Alasen mukaan projektit ovat aikataulussa ja budjetissa. Lisäksi Tampereen Ruskoon rakentuva uusi logistiikkaterminaali avautuu ensi vuonna.

