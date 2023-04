Kangasalalainen Tam-Silk palkkasi vielä syksyllä lisää väkeä, mutta nyt yritys joutuu turvautumaan lomautuksiin – kuluttajien kysynnästä elävät firmat kulkevat sumussa

Yritykset kitkuttelivat pandemian yli, mutta alkuvuonna konkursseja on kertynyt jo enemmän kuin kertaakaan aiemmin yhdeksän viime vuoden aikana. Vaatetusyritys Tam-Silkille kevät olisi ollut hankala ilman inflaatiotakin: ”Villakalsareiden ostaminen huhtikuussa ei ole yhtä relevanttia kuin joulukuussa.”

Kangasalalainen vaatetusyritys Tam-Silk turvautuu lomautuksiin. Tuotteiden kysyntä on hiipunut tänä vuonna. Lomautukset kiertävät muutaman viikon jaksoissa aina heinäkuun lopulle, ja ne kattavat koko henkilöstön.

Yritys on tehnyt jo pari kolme vuotta tappiota, mutta viime vuoden tappiot ovat Tam-Silkin uuden toimivan johdon mukaan paljon pienemmät kuin vuonna 2021. Viime vuoden lukemia ei ole vielä julkistettu, mutta vuonna 2021 Tam-Silkin liikevaihto oli 3,3 miljoonaa ja liiketoiminnan tulos oli noin 600 000 euroa miinuksella. Tam-Silkin talousvaikeuksista uutisoi ensimmäisenä Kangasalan sanomat.

Tam-Silkin toimitusjohtaja Kati Saari aloitti työssään viime elokuussa. Saari kertoo, että yhtiö muutti tuotevalikoimaansa ja vastaanotto on ollut hyvä. Tam-Silk kuuluu Saaren mukaan niihin yhtiöihin, jotka tekevät rahansa vuoden viimeisellä neljänneksellä – joulun ajan myynti tuo suuren osan tuloksesta. ”Meillä oli jouluksi hyvät varastot, ja joulu menikin hyvin. Ensimmäiset syksyllä tehdyt muutokset näkyivät. Olimme muuttaneet kokolajitelmia, ja ihmiset tykkäsivät niistä.”

Mikä? Tam-Silk Vaatetusyritys Kangasalla. Perustettu 1909 Kotiteollisuustrikootehtaana Tampereen Hämeenpuistoon. Siirtyi Kangasalle 1960-luvun alussa ja keskittyi naisten alusvaatteisiin. Valmistaa nykyisin vaatteita myös miehille. Yrityksen pääomistajat ovat Jari Tuovinen, Pekka Siivonen-Uotila ja Lasse Larvanko. Vuonna 2021 liiketulos oli 583 000 euroa tappiolla. Henkilöstöä on nelisenkymmentä.

Kukapa keväällä kalsareita ostaisi

Saaren mukaan kuluttajien kysyntä on tyssännyt tänä keväänä. Taustalla ovat hänen mukaansa kuluttajien inflaatiopelot. ”Meillä on vaikea tilanne, koska ihmiset eivät osta tavaroita. Sähkölaskuihin ja ruokalaskuihin menee rahat. Enpä ole nähnyt yhtään vähittäiskaupan tai vaatetuskaupan yritystä, joka paukuttaisi tänä keväänä rintaansa.”

”Busseja vaan tulee kaupan eteen liian vähän”, hän kuvailee.

Mutta kevät olisi ilman inflaatiotakin Tam-Silkille hankala: ”Villakalsareiden ostaminen huhtikuussa ei ole yhtä relevanttia kuin joulukuussa.”

Saari muistuttaa, että Tam-Silk käyttää lomautuksia eikä irtisanomisia. ”Meillä on kuitenkin monia hyviä asioita vaiheessa, joten emme ole lähteneet irtisanomisiin”, hän kertoo. ”Tämä on vain manööveri tilanteessa, jossa pitää päästä tästä kosteikosta semikuivin jaloin yli.”

Tam-Silk palkkasi lisää väkeä syksyllä, ennen inflaation kovinta kiihdytystä. Saaren mukaan lomautuksista huolimatta markkinoinnin rekrytointi on nytkin päällä.

Saari korostaa, että menossa on kaiken aikaa muutos, joka modernisoi yrityksen tuotetarjontaa ja tekee yhtiöstä ”tässä ajassa elävää ja kannattavaa yritystä”.

Saaren mukaan kuluttaja ei huomaa Tam-Silkin lomautuksia. Verkkokauppa toimii, varastossa on tavaraa ja tehtaanmyymälä on auki. Lomautusten seuraus on kuitenkin se, että loppuvuoden myyntiin joudutaan valmistautumaan kovalla kiireellä kesälomien jälkeen, mikä ei ollut toiveena. Saari olettaa, että elokuussa lähdetään liikkeelle täydellä vahvuudella.

Sumeat näkymät monilla

Tam-Silk on Saaren mukaan samassa tilanteessa juuri nyt kuin moni muukin kuluttajabisneksen yritys: ”Sumussa mennään. Sumea on näkymä.”

Kati Saaren tulkinta saa tukea muun muassa Tilastokeskukselta ja Asiakastiedolta. Tilastokeskus kertoi viime viikolla, että tämä kevät on muuttunut vaikeaksi monille firmoille, jotka elävät suoraan kuluttajien kysynnästä.

Konkurssien kokonaismäärät ovat vuoden alun aikana jatkaneet kasvuaan. Konkursseja kertyy jo enemmän kuin kertaakaan aiemmin yhdeksän viime vuoden aikana. Asiakastieto laski huhtikuun alussa, että viimeksi näin paljon konkursseja tehtiin 15 vuotta sitten.

Tilastoista voi päätellä, että ongelmissa ovat maantieteelliset alueet, jotka ovat olleet kasvun vetureita: Uusimaa ja Pirkanmaa. Jos taas seuraa toimialoja, huomaa, että pahimmin iskua ottavat nyt erilaiset palveluyritykset – viestinnän, rahoituksen, kiinteistöalan ja terveyspalveluiden tarjoajat.

Rakentaminenkin on vaikeuksissa, kun korot nousevat ja inflaatio syö asunnonostoaikeita. Työeläkeyhtiö Ilmarisen seuranta kertoo, että inflaatio ja korot alkavat purra työntekijämääriin. Rakentamisessa työntekijämäärä vähentyi maaliskuussa 3,4 prosenttia. Asuntoluottohakemusten määrät ovat vähentyneet ja asuntojen uudistuotanto on hyytynyt. Molemmat trendit näkyvät myös Pirkanmaalla.

Pandemian yli jaksettiin

Konkurssien kasvava määrä ei kuitenkaan ole johtanut mittaviin henkilötyövuosien määrän vähentymiseen Suomessa. Siitä puolestaan voi päätellä, että vaikeuksissa ovat pienet yritykset, joiden palkkalistat ovat lyhyet.

Asiakastiedon tuoteomistaja Jaakko Nors kertoi tiedotteessa, että yritykset jaksoivat yllättävän hyvin pandemian yli. ”Hiukan yllättäen mitään piikkiä ei tullut, mutta valitettavasti nyt pandemian mentyä ohi suomalaisten yritysten vaikeudet näyttävät eskaloituvan. Puskurit on monessa yrityksessä käytetty, eikä hintojen nousuun ja kysynnän laskuun enää ole pystytty vastaamaan. Tämä kaataa nyt kohtuullisen suuriakin yrityksiä.”