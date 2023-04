Ylöjärveläisen Avant Tecnon pienkuormaajien epäillään aiheuttaneen tulipaloja Norjassa – Näin toimitusjohtaja kommentoi tapauksia

Avantilla on yli 5 500 kuormaajaa Norjassa. Toimitusjohtaja Jani Käkelän mukaan asiakkaille viestitään nyt laitteiden turvallisesta käytöstä ja huolloista.

Norjassa epäillään, että ylöjärveläisen Avant Tecno oy:n pienkuormaaja olisi aiheuttanut tulipalon paikallisessa navetassa viime lokakuussa. Vuodesta 2015 lähtien Avantin eri malleihin liittyen on havaittu yhteensä 41 eri palotapausta Norjassa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Avantin toimitusjohtaja Jani Käkelä kertoo Aamulehdelle, että tapaukset ovat olleet hyvin erilaisia: vuodesta 2015 lähtien kolme tapauksista ovat olleet täysmittaisia tulipaloja ja loput pienempiä vaurioita.

Avant on Käkelän mukaan saanut tietoa tapauksista esimerkiksi vakuutusyhtiöiden kautta, mutta tiedot ovat olleet melko puutteellisia. Tarkempia tutkimuksia tapauksista on tehty yrityksen Norjan maahantuojan kanssa. Norjassa on yli 5 500 Avant Tecnon kuormaajaa, Käkelä sanoo.

”Emme missään nimessä vähättele ongelmaa. Kukaan meistä ei halua, että tulipaloja on, ja jokainen niistä on vakava asia. Sen takia teemme toimia, että ne vähenisivät”.

Käkelä kertoo, että kuormaaja voi aiheuttaa tulipalon esimerkiksi silloin, jos sahajauhoa, olkea tai muuta materiaalia kertyy koneen sisälle, eikä sitä puhdisteta tarpeeksi usein. Orgaaninen aines voi aiheuttaa myös kulumaa kuormaajan johtosarjoihin tai jyrsijät voivat vaurioittaa johtoja.

”Norjassa suurin osa koneista on maatalouskäytössä, joten ympäristö on haastava. Syitä on monenlaista, joten valitettavasti tämä ei ole ihan yksiselitteinen asia”, Käkelä sanoo.

Avantin koneille on määritelty huoltovälit ja niissä tehtävät toimenpiteet. Käkelän mukaan Avantilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta valvoa, tekevätkö asiakkaat koneille määrätyt huollot. On siis asiakkaan omalla vastuulla viedä kone huoltovälin mukaisesti huoltoliikkeeseen. Näin ei kuitenkaan Käkelän mukaan aina käy, ja rutiinitarkastukset jäävät tekemättä.

”Monet asiakkaistamme tekevät muun muassa öljynvaihtoja itse, eivätkä koneet välttämättä käy valtuutetussa huollossa koko elinkaarensa aikana”, Käkelä sanoo.

Mikä? Avant Tecno Perustettu vuonna 1991 Ylöjärvellä. Valmistaa pienkuormaajia ja niiden työlaitteita. Toimii 55 maassa. Työntekijöitä 291 syksyllä vuonna 2022 päättyneellä tilikaudella. Liikevaihto 233,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 26,4 miljoonaa euroa (tilikausi 2022).

”Koneiden käyttö on edelleen turvallista”

Tulipalotapausten takia Avantilla on aloitettu turvallisuuskampanja Norjassa ja Suomessa. Suomessa kampanja aloitettiin, kun vuonna 2018 Avantin pienkuormaaja aiheutti tuhoisan navettapalon Siilinjärvellä.

Turvallisuuskampanjan mukaisesti asiakas voi teettää maksutta koneelleen turvallisuustarkastuksen Avantin huoltopisteessä. ”Kuormaajan kunto tarkastetaan erityisesti sähkökomponenttien osalta ja päivitetään sähköjohtosarjat”, Käkelä kertoo.

Turvallisuustarkastukset eivät kuitenkaan koske kaikkia kuormaajamalleja, vaan asiakas voi katsoa Avantin verkkosivuilta, onko kone tarkastuksen alainen.

Käkelä kertoo, että kampanjassa asiakkaita muistutetaan nyt laajasti koneiden turvallisesta käytöstä, puhtaanapidosta ja säännöllisten huoltojen tärkeydestä. Esimerkiksi päävirtakytkin tulisi sammuttaa aina, kun kone parkkeerataan.

”Ohjeita noudattamalla koneiden käyttö on turvallista edelleenkin”, Käkelä sanoo.