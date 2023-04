Yhtiö suuntautuu selvemmin energiaan ja kauppaan.

Aamulehti

Tietotekniikan palveluita ja ohjelmistoratkaisuja yrityksille tarjoava Solteq muuttaa kurssiaan. Pörssiyhtiö Solteq suuntautuu entistä selvemmin energia-alan ja kaupan IT-palveluita, ohjelmistoja sekä konsultointia tarjoavaksi yritykseksi. Samalla yhtiön palkkalistoilla Tampereella olevien määrä laskee 70:stä 50:een.

Solteq kertoi maanantaina, että se myy toimintojaan talous- ja palkkapalveluita tarjoavalle Azetsille. Myyntiin menee Microsoft Dynamics 365 Business Central ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuva liiketoiminta. Kiinteä kauppahinta on 15 miljoonaa euroa.

Solteq on kuvaillut aiemmin, että nämä toiminnot ovat olleet kannattavia myös parin viime vuoden aikana. Vuonna 2022 kaupan kohteena olevan toiminnan liikevaihto oli 11,2 miljoonaa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa.

Mikä? Solteq Tampereen Tiedonhallinta perustettiin vuonna 1982. Vuonna 2000 yritys vaihtoi nimensä Solteqiksi ja tarjoaa nykyään IT-palveluita ja ohjelmistoratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin. Solteqilla on yhteensä 14 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa ja Britanniassa. Suomessa toimipisteitä on kahdeksan. Kaikkiaan Solteq työllisti vuoden 2022 tilikauden lopussa 662 työntekijää vakinaisessa työsuhteessa. Solteq työllistää Tampereella on noin 70 ihmistä. Azets-kaupan jälkeen lukema putoaisi 50:een. Vuonna 2022 liikevaihto oli 68,4 miljoonaa, mutta liiketulos jäi 900 000 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 7,4 miljoonaa.

Solteq joutui vaikeuksiin pandemian jälkeisinä aikoina, kun asiakkaiden epävarmuus lisääntyi muun muassa Ukrainan sodan vuoksi. Solteq antoi viime vuonna kaksi tulosvaroitusta.

Myykö Solteq nyt pakon edessä lypsylehmänsä? Solteqin ongelmat ovat olleet energiapuolen toiminnoissa – niissä, jotka nyt jäävät yhtiölle.

Toimitusjohtaja Aarne Aktan kiistää kysymyksestä sekä pakon että lehmän, mutta myöntää energiatoimintojen vaikeudet. ”Itse mokattiin. Ongelma ei ollut markkinassa eikä asiakkaissa. Ongelma on silloin helpompi korjata.”

Aktan huomauttaa, että hankaluuksiin joutuneiden toimintojen myynti ei yleensäkään ole helppoa. Eikä nyt fiksuakaan, sillä Solteq aikoo keskittyä kaupan lisäksi energia-alaan. Energiayhtiöille tarjotaan palveluita asiakkuuksien hallinnassa, laskutuksessa, hinnoittelussa ja toiminnanohjausjärjestelmissä sekä konsultointia.

”Meillä on ihan hyvä bisnes, johon löytyy ostajia. Ja se ei ollut ihan siinä meidän tulevaisuuden strategian ytimessä.” Samalla tietysti Solteq pääsee kutistamaan velkaantuneisuuttaan.

Aktan myöntää, että yhtiön strategian uuteen viritykseen vaikuttaa se, että Ukrainan sota nosti energian kuumaksi teemaksi. Energiabisneksessä on nyt kysyntää, ja Solteqilla on alalle tarjottavaa – ainakin sitten, kun energiatoiminnot on saatu iskukuntoon.

Aktan kertoo, että Solteq on karistamassa viime vuoden ongelmansa. Pörssiyhtiön johtaja ei suostu arvioimaan, ovatko Solteqin tulevat tulokset parempia kuin ennen. Hän kuitenkin antaa vinkin maalailemalla yleiskuvaa: alan kysyntä on vakautumassa ja palautumassa siihen tilanteeseen, jossa oltiin vuonna 2019 ennen pandemiaa.