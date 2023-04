Työpaikka ravintolassa voi nyt aueta vain neljän päivän koulutuksella – uusi ilmiö on jo rantautunut Tampereelle

Ravintola-ala kamppailee edelleen työvoimapulan kanssa, mutta tilanne on helpompi kuin vuosi sitten. Keväällä työntekijöiden tarve jälleen kasvaa, kun jääkiekon MM-kisat pelataan Tampereella.

Jarno Rantala osti kahvin ennen pelin alkua henkilöstöpalvelu Eezyn kautta Nokia-areenalla keikkatyötä tekevältä Petra Vaaralalta. Alkamassa oli Ilveksen ja Pelicansin välinen ottelu. Vaarala on yksi yli kahdestasadasta keikkatyöläisestä, jotka työskentelevät areenalla vilkkaimpien tapahtumien aikaan.

Aamulehti

Ravintola-alan pahin työntekijäpula on hellittänyt Tampereen seudulla alkuvuoden aikana. Edessä siintävä kevät ja kesä sekä Tampereella toukokuussa järjestettävät jääkiekon MM-kilpailut vaativat kuitenkin lisäresurssia ravintoloihin.

Yritykset ovat alkukevään aikana heränneet tilanteeseen, ja erilaisia keinoja henkilöstön löytämiseksi pyritään löytämään nopeasti.

Henkilöstövuokrausyritys Uratalo ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus Takk aloittivat tällä viikolla koulutusyhteistyön, jossa Takk kouluttaa Uratalon asiakasyritysten tarpeisiin ravintola-alan henkilöstöä vain neljässä päivässä.

Takkin koulutussuunnittelija Tapio Määttänen kertoo, että koulutuksen jälkeen henkilöt siirtyvät suoraan palkkatöihin ravintoloihin.

"Koulutus on portti ravintola-alan työhön sekä hyvä mahdollisuus lyhyellä aikataululla päästä kiinni paitsi opintoihin myös käytännön työhön. Opintoja voi myös kesän jälkeen jatkaa esimerkiksi oppisopimusmallilla”, Määttänen kertoo.

Kalle Honkonen Uratalosta kertoo, että kiinnostus koulutusta kohtaan on ollut valtava. Haastatteluja koulutukseen tehtiin ennen pääsiäistä yli 80.

Honkonen kertoo, että haastatteluiden kautta asiakasyrityksille pyrittiin löytämään juuri oikea tekijä, eikä kaikkia halukkaita ollut mahdollista valita koulutukseen.

Tarjoilija Konstantinos Pattas (oik.) tarjoili Nokia-areenan ensimmäisille vieraille juomia tiistai-iltana ennen Ilveksen ja Pelicansin välisen ottelun alkua Stefan’s at Arena -katsomoravintolassa. Pattas on yksi keikkatöitä tekevistä.

Nokia-areenan ravintolatoiminnan hr- ja markkinointikoordinaattori Vilma Viitala Noho Partnersilta kertoo, että areenan ravintolat ovat olleet ensimmäisestä päivästä lähtien suosittu työpaikka. Viitala kertoo, että iso osa työntekijöistä on ollut mukana alusta alkaen.

Tampereen seudulla tilanne parantunut

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Maran toimitusjohtaja Timo Lappi katsoo, että koronapandemian pahasti runtelemalla ravintola-alalla on edelleen valtava tarve työntekijöille. Lappi sanoo, että vaikka pahin tilanne on jo takana, pulaa on edelleen tuhansista työntekijöistä, ja tarve kasvaa koko ajan.

Ravintolajätti Noho partnersin henkilöstöjohtaja Anne Kokkonen kertoo, että kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Tampereella työvoiman saatavuuden tilanne on yrityksen näkökulmasta hyvä. Kokkonen sanoo, että Tampereen kaupungin vetovoimaisuus sekä runsas opiskelijoiden määrä helpottaa rekrytointia.

Kokkonen sanoo, että Tampereen alueen tilannetta edesauttaa myös se, että tarjolla on mielenkiintoisia ja erilaisia alan työtehtäviä. Tästä yksi esimerkki on Nokia-areena, jossa järjestetään paljon tapahtumia.

Kokkonen sanoo, että esimerkiksi jääkiekon MM-kilpailuihin ei ole ollut vaikea löytää tekijöitä.

"Kisojen aikaan Nokia-areena on kuin pieni kaupunki Tampereen sisällä, ja tämänkaltaiset elämykset houkuttelevat myös tekijöitä. Tänäkin vuonna meillä on paikalla vahva tiimi, yhteensä noin 250 työntekijää jokaisessa pelissä.”

John Ibarondo (vas.) työskentelee Stefan’s at Arena -katsomoravintolassa vakituisena työntekijänä. Tuomo Tertsunen työskentelee ravintolassa henkilöstöpalvelu Eezyn kautta. Ravintolassa puhutaan työkielenä sekä suomea että englantia.

Ala kansainvälistymässä

Ravintola-alalle tarvitaan tulevaisuudessa valtava määrä tekijöitä, myös ulkomailta.

Maran Timo Lapin mukaan merkittävää työvoiman tarvetta voidaan helpottaa ainoastaan poliittisilla toimilla. Hän sanoo, että tulevalla hallituksella on merkittävä rooli siinä, että esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa saadaan lisättyä nopeasti.

Ravintola-ala on jo kansainvälistynyt merkittävästi. Nohon Kokkonen kertoo, että pääkaupunkiseudulla englannin kieli on jo vakiinnuttanut paikkansa ravintola-alan kielenä. Ilmiö on rantautunut hiljalleen myös Tampereelle.

Takkin Tapio Määttänen kertoo, että myös pääsiäisen jälkeen alkava koulutus järjestetään sekä suomeksi että englanniksi.

”Näkymä ravintola-alan työkielen muuttumisesta on voimistumassa, ja tästä johtuen haluamme myös tarjota opetusta englanniksi”.

Opetuksen antamista englanniksi jatketaan myös ensi syksynä. Määttänen kertoo, että Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut oppilaitokselle luvan järjestää ravintola-alan englanninkielistä tutkintokoulutusta.