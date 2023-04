Muovituoteyhtiö Tupperware on vaarassa mennä nurin

Yhtiön pörssikurssista on vuoden sisällä huvennut yli 90 prosenttia, kun koronapandemian tuoma myynnin kasvu osoittautui lyhytaikaiseksi.

Perinteikäs amerikkalainen muovituoteyhtiö Tupperware on vakavissa vaikeuksissa ja hakee lisärahoitusta voidakseen jatkaa toimintaansa, kertovat talousmediat. Yhtiön pörssikurssista on vuoden sisällä huvennut yli 90 prosenttia, kun koronapandemian tuoma myynnin kasvu osoittautui lyhytaikaiseksi.

New Yorkin pörssi on varoittanut, että yhtiö voidaan poistaa pörssin listoilta, ellei se pian julkaise viivästynyttä viime vuoden 10-K-vuosiraporttiaan, joka on pörssilainsäädännön edellyttämä perusteellinen selvitys yhtiön tilasta ja toiminnasta. Tupperware on ilmoittanut pyrkivänsä toimittamaan raportin kuukauden sisällä.

Nyt vaikeuksiin joutuneen Tupperwaren menestys alkoi 1950- ja 60-luvuilla, kun sen muovisia säilytystuotteita alettiin myydä kotikutsuilla ensin Yhdysvalloissa ja myöhemmin myös muualla maailmassa. Myyntivalttina toimi säilytysastioiden ilmatiiviisti suljettava kansi, jonka avulla elintarvikkeet säilyivät paremmin kodin jääkaapissa ja komeroissa.

Myöhemmin yhtiön liiketoimintamalli alkoi jäädä ajastaan jälkeen, kun naiset siirtyivät yhä laajemmin työelämään eivätkä kotiesittelyt enää kiinnostaneet entiseen malliin.

Viime aikojen vaikeuksia on pahentanut korkojen nousu ja raaka-aineiden kallistuminen, mikä on pakottanut Tupperwaren korottamaan hintojaan, samalla kun kilpailevat säilytystuotevalmistajat valtasivat markkinoita.

Yhtiöllä on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vuonna 1962 perustettu tytäryhtiö, ja tuotteita markkinoidaan konsulenttien avulla.