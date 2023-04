Tästä yhtiöstä tuli Tampereen isoin rahantekokone – Näin se takoi ennätyspotin kaupungin kassaan keskellä sähkökriisiä

Tampereen sähkölaitos myi sähköä pörssiin voitolla, asiakkailleen tappiolla. Energiakriisin keskellä syntyi ennätystulos. Perkasimme, miten poikkeuksellisen vuoden tulos syntyi.

Tampereen kaupunki saa sähkölaitoksen yli 40 miljoonan euron tuloksesta osinkoina lähes puolet. Naistenlahden uuden voimalaitoksen myötä turpeesta on määrä luopua kokonaan, mutta epävarmuutta on ilmassa.

Tampereen kaupungilla on oma rahantekokone. Koneen nimi on Tampereen sähkölaitos.

Sähkölaitos jauhaa vuodesta toiseen tasaisen varmaa ja kovaa tulosta.

Viime vuotta sävytti energiakriisi. Markkinahäiriöön piti reagoida nopeasti. Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kuvaa tilannetta toteamalla, että "juoksimme 100 metrin aidat kesken maratonin".

Laitisen mukaan pikamatka sujui hyvin. Yhtiön kriisivalmiutta oli nostettu jo koronakriisin aikana.

Tulos koheni

Myös tunnuslukujen valossa viime vuosi meni mallikkaasti. Konsernin viime vuoden tulos koheni neljänneksellä edellisestä vuodesta.

Euroina tulosparannusta syntyi 10,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos nousi 41,6 miljoonaan euroon, mikä on yhtiön uusi tulosennätys.

Tuloksesta omistaja, Tampereen kaupunki, saa osinkoina lähes puolet eli 20 miljoonaa euroa.

Tampereen sähkölaitos osaa selvästi operoida tuloksellisesti sähköpörssissä.

Yhtiö tuotti viime vuonna voimalaitoksissaan sähköä 347 gigawattituntia. Tämä määrä on vain 18 prosenttia tamperelaisten vuodessa kuluttaman sähkön määrästä.

Tuottamansa sähkön yhtiö myy pohjoismaiseen sähköpörssiin ja ostaa sieltä sähköä myytäväksi asiakkailleen.

"Kun sähkön hinta oli 230 prosenttia korkeampi kuin olimme budjetoineet, niin pienikin oma tuotantomäärä näkyi tuloksessa", Laitinen sanoo.

Yhtiön saama kate on tilikauden tuloksen perusteella hyvä, kun huomioidaan, että konsernin liikevaihto oli 360 miljoonaa ja liikevoitto 62 miljoonaa euroa.

Liikevoittoprosentti on 17. Luku kuvaa sitä, paljonko yrityksen liikevaihdosta jää voittoa ennen rahoituskuluja ja veroja.

Tampereen sähkölaitoksen viime vuoden tulos kasvoi 10,8 miljoonaa euroa yhteensä 41,6 miljoonaan euroon.

Pärjäsikö Tampereen sähkölaitos hyvin verrokkeihin verrattuna? Kyllä. Esimerkiksi Vantaan Energian liikevoitto oli 19 prosenttia liikevaihdosta ja paljon kritisoidun Fortumin nettotulos oli 11,5 prosenttia liikevaihdosta.

Palautetta hinnoista

Hyvistä luvuista huolimatta Laitinen huomauttaa, että yhtiön sähkön vähittäismyyntitoiminta asiakkaille oli tappiollista. Hän myös muistuttaa, että tulokseen vaikuttaa sähkönsiirtoliiketoiminta sekä verkonrakennustoiminta.

Tappiollista myyntiä yhtiö selittää sillä, että kaikkia kohonneita kustannuksia ei viety myyntihintoihin.

Taustalla on vaikuttamassa se, että Tampereen kaupunki käytti viime vuoden lopulla omistajan ääntä ja ohjeisti yhtiötä alentamaan sähkön myyntihintaa. Myös asiakaspalaute vaikutti Laitisen mukaan siihen, että aiottu hinnankorotus jätettiin tekemättä.

"Vaikutus oli alle viisi miljoonaa euroa", sanoo Laitinen.

Sähkölaitoksen asiakkaat vastasivat osaltaan sähkön nousseisiin hintoihin vähentämällä energian kulutusta. Viime vuoden joulukuussa sähkön siirtomäärä Tampereen Sähköverkko oy:n alueella oli 11 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Koko vuoden siirtomäärä väheni kuitenkin vain miinus 0,2 prosenttia.

Vaatimatonta muutosta selittää se, että uusien sähkönkäyttöpaikkojen määrän kasvu. Erityisesti kerrostalojen rakentamisen vilkkaus näkyi budjetoitua suurempina liittymismaksutuloina.

Hyvä osinkosuhde

Tampereen sähkölaitoksen 20 miljoonan euron osinko 41,6 miljoonan euron tuloksesta tarkoittaa, että osinkosuhde on 48 prosenttia. Se on hieman konservatiivisempi kuin pörssiyhtiöiden keskiarvo, joka on viime vuosina liikkunut 65–75 prosentin välillä.

Esimerkiksi Fortum maksaa osinkoa 80 prosenttia oikaistusta nettotuloksesta.

Vantaan Energia suunnittelee maksavansa osinkoa omistajilleen 18 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiön tulos ennen veroja oli 8,9 miljoonaa euroa pakkasella. Vantaan Energian tuloksen ”tuhosi” Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeisiin tehty yli 41 miljoonan euron alaskirjaus. Vantaa oli Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa.

Tampereen päättäjät voivat kiittää itseään siitä, että Tampereen sähkölaitos ei mennyt mukaan Fennovoimaan.

Mitä? Tampereen sähkölaitos Koostimme yhteen konsernin tunnuslukuja vuodelta 2022. Suluissa on vuoden 2021 tiedot. Summat ovat miljoonia euroja. Talousluvut Liikevaihto: 360,3 ( 319,9)

Liikevoitto: 62,3 (51,7)

Liikevoitto-%: 17,3 (16,1)

Henkilöstö: 395 (397) Sähköntuotanto Vuosi 2022: 347 GWh

Vuosi 2021: 605 GWh Liikevaihdon jakautuminen Kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynti: 38,8 %

Sähkön myynti: 38,1 %

Sähkön siirto: 13,4 %

Muu liikevaihto: 7,5 %

Jakelukaasun myynti: 1,5 %

Jakelukaasun siirto: 0,7 % Tuotannon polttoaineet Puu, hake, pelletti: 31,1 %

Jäte (uusiutuva): 8,6 %

Hukkalämpö: 7,7 %

Tuuli: 2,9 %

Vesi: 1,8 %

Kevyt polttoöljy: 20,3 %

Maakaasu: 11,0 %

Jäte (fossiilinen): 8,6 %

Turve: 8,0 %

Polttoaineen kotimaisuusaste: 69 %

Siirtohinnassa paineita

Sähkölaitoksen näkökulmasta markkinahintoihin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

Laitinen sanoo johdannaisiin viitaten, että kesällä sähkön arvonlisäveroton hinta on noin 5 senttiä kilowattitunnilta ja nousee talvella noin kymmeneen senttiin kilowattitunnilta.

Arvio on, että Tampereen sähkölaitoksen kuluvan vuoden liiketulos laskee useita miljoonia euroja viime vuoteen verrattuna. Biopolttoaineiden hinnat ovat nousussa ja taakse jää poikkeuksellisen hyvä sähköntuotantovuosi.

Sähkön verkkoliiketoiminnan sallittua tuottoa on Energiaviraston ohjeistuksen mukaan valtakunnallisesti laskettu. Tampereen Sähköverkko oy:n sähkönsiirtohinnoissa on tänä vuonna nousupainetta.

Energiamarkkinoiden tulevan kehityksen ennustaminen on vaikeaa.

"Kovilla pakkasilla tarvitaan vielä fossiilisia polttoaineita, vuotuisella tasolla noin 15 prosenttia. Siitä voi koitua kovia kustannuksia", Laitinen sanoo.

Turvetta palaa vielä

Tampereen sähkölaitos siirtyy lukuisilla erilaisilla investoinneilla kohti hiilineutraaliutta. Kokonaisinvestointikustannukset liikkuvat sadan miljoonan euron tuntumassa.

Tavoitteena on, että uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannosta on 90 prosenttia vuonna 2030.

Viime vuonna turpeen osuus tuotannon polttoaineissa oli kahdeksan prosenttia ja maakaasun osuus 11 prosenttia.

Naistenlahden uuden voimalaitoksen myötä turpeesta on määrä luopua kokonaan, mutta epävarmuutta on ilmassa. Metsähakkeen saatavuudessa on epävarmuutta. Aiemmin haketta tuotiin Suomeen runsaasti Venäjältä.

Yksi tehostamistoimenpiteistä on Naistenlahden voimalaitoksen jäähdytysveden parempi hyödyntäminen. Sen sijaan että jäädytysvesi laskettaisiin Näsijärveen, jäähdytysvesi kiertää suljetussa jäähdytyskierrossa ja energia otetaan talteen lämpöpumpulla.

Muovijätteiden kierrätyksen tehostaminen on huomattu Tammervoimassa. Hyötyvoimalaitoksessa poltettiin viime vuonna jätettä noin 179 000 tonnia. Energiantuotanto kuitenkin väheni. Jätteen sisältämä lämpöarvo pieneni verrattuna aiempiin vuosiin. Todennäköisimpänä syynä pidetään sitä, että muovin erilliskeräys lisääntyi Pirkanmaalla.