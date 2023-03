Lainakatto säilytetään nykyisellä tiukennetulla tasollaan 85 prosentissa.

STT

Finanssivalvonta (Fiva) on päättänyt asettaa luottolaitoksille vaatimuksen yhden prosentin järjestelmä­riskipuskurista.

Päätös kasvattaa suomalaisten pankkien pääomavaatimuksia. Tavoitteena on vahvistaa suomalaisen pankkisektorin riskinkantokykyä. Päätös tulee voimaan siirtymäajan jälkeen ensi vuoden huhtikuussa, Fiva kertoo.

Järjestelmäriskipuskuria koskevan vaatimuksen asettaminen ei tullut yllätyksenä. Fiva oli jo joulukuussa kertonut, että se valmistautuu päättämään asiasta alkuvuoden aikana.

Fiva perustelee päätöstä sillä, että Suomen pankkisektorin rakenteelliset haavoittuvuudet ovat nyt vähintään yhtä suuret kuin ennen koronapandemiaa, jolloin järjestelmäriskipuskuria koskeva vaatimus oli edellisen kerran käytössä.

”Vahvan vakavaraisuuden ansiosta Suomen luottolaitossektorin riskinkantokyky on hyvä. Sektorin rakenteelliset haavoittuvuudet edellyttävät kuitenkin erityisen hyvää pääomitusta. Sen vuoksi on perusteltua palauttaa pääomavaatimukset suunnilleen koronapandemiaa edeltävälle tasolle aiemman suunnitelman mukaisesti”, sanoo Fivan johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen tiedotteessa.

Fiva ei usko päätöksen merkittävästi heikentävän pankkien lainanantokykyä, jos talous kehittyy ennakoidusti. Pankkikonserni Nordea kertoo, ettei Fivan päätöksellä odoteta olevan vaikutusta Nordean pääoman palautusta koskeviin suunnitelmiin.

Lainakattoon ei muutoksia

Finanssivalvonta päätti myös säilyttää muiden kuin ensiasunnon hankintaa varten otettujen uusien asuntolainojen lainakaton ennallaan 85 prosentissa.

Fiva toteaa, että asuntokauppa on vähentynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana, kun lainojen korot ovat nousseet. Kotitalouksien lainanhoitokyvyn odotetaan heikentyvän, mutta pysyvän pääosin hyvänä.

”Koska kotitalouksien velkamäärä suhteessa tuloihin on säilynyt korkeana, on tärkeää pyrkiä siihen, että asuntolainanottajilla on riittävä taloudellinen kestokyky lainanhoitorasituksen ja muiden elinkustannusten kasvun ja asuntojen vakuusarvojen laskun varalle”, Fiva sanoo tiedotteessa.

Lainakatto tarkoittaa, että asuntolainaa saa enintään 85 prosenttia sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta. Lainakatto on ollut nykyisellä tiukennetulla tasollaan vuodesta 2021.

Ensiasunnon ostajilla lainakatto on 95 prosenttia. Fiva piti myös ensiasunnon ostajien lainakaton ennallaan.