Sähköhyvityksille luvattu tänään EU:n komission leima – Viipyminen johtaisi maksujen lykkääntymiseen

Sähkönmyyjien kautta kulkevat hyvitykset katsotaan valtiontueksi, joiden maksatukseen pitää olla Brysselin lupa. Tätä päätöstä ei ole vielä saatu.

EU:n komissiossa yhä viipyvä valtiontukihyväksyntä voi johtaa siihen, että marras-joulukuun laskuihin perustuvat sähköhyvitykset lykkääntyvät. Esimerkiksi Tampereen sähkölaitos olisi valmis lähettämään hyvityksiä sisältävät ensimmäiset laskut jo huhtikuun alussa.

Energiateollisuus ry:n mukaan hyvityksiä ei voi kuitenkaan toteuttaa ennen kuin EU:n komissio on hyväksynyt järjestelyn valtiontukena. Tätä päätöstä ei ole vielä saatu.

”Nyt on kuulunut huhuja, että päätös saattaisi tulla jo tänään torstaina”, energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta kertoo torstaina aamulla.

Myös ylitarkastaja Tatu Pahkala työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo, että komissio on luvannut päätöksen torstaina.

Energiateollisuus ry:n tiedotteen mukaan sähkönmyyjät eivät pysty käytännössä erottamaan hyvityksiä saavia ja muita laskuja toisistaan, eikä laskujen lähettämistä voida lykätä loputtomiin maksuvalmiussyistä. Päätöksen viipyminen johtaisi siihen, että hyvitykset joudutaan siirtämään laskutuserä kerrallaan seuraavaksi lähtevään laskuun.

”Komission hyväksyntä tarvittaisiin lähipäivinä. Jos alkuperäinen aikataulu ei toteudu komission hyväksynnän puuttumisen vuoksi, saanemme uudet tavoiteaikataulut Energiavirastolta. Asiakkaan laskutusrytmi vaikuttaa myös siihen koska seuraava mahdollinen hyvitysaika on”, Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo.

Mikä siellä komissiossa kestää?

”En osaa sanoa, onko jotain pykälää syynätty erityisen tarkkaan. Kai niitä valtiontukihakemuksia on tippunut jäsenvaltioilta sen verran paljon energiakriisin aikana, ettei se ihan suunnaton yllätys ole. Kuvittelisin, että Suomessa valmistelu oli sen verran huolellista, ettei ongelmia pitäisi olla”, Pekka Salomaa sanoo.

Sähköenergialaskuja lähtee kuukaudessa yhteensä suurin piirtein kolme miljoonaa.

Mitä tässä lupia odottelee, sen kun maksaa ja kuittaa päätöksen jälkikäteen?

”Valtiontukisääntely on aivan aiheellinen järjestelmä, ettei vääristetä kilpailua. Valtiontukisääntelyn takia lakiin on pitänyt ottaa pykälä, ettei sitä saa maksaa aikaisemmin. Ketju menee niin, että ensin tuottajilta otetaan rahaa windfall-verolla tänä vuonna. Se on ajatuksellisesti korvamerkitty valtion tukitoimenpiteisiin, joita valtio korvaa sen mukaan, miten sähkönmyyjät toteuttavat hyvityksiä. Kun valtio maksaa yrityksille jotakin, niin se on sitten valtiontukea.”

Suomen maksamat energiatuet ovat EU-maiden pienimmät, 1,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Monessa EU-maassa osuudet ovat moninkertaisia.