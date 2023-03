Sveitsiläinen pankkijätti Credit Suisse lainaa 50 miljardia Sveitsin keskuspankilta

Lainalla tarkoitus tukea pankin ydintoimintoja ja asiakkaita osakekurssin syöksymisen jälkeen.

Mies käveli Credis Suissen pääkonttorin ohi New Yorkissa. Sveitsiläinen pankkijätti kertoi lainaavansa enimmillään 50 miljardia frangia Sveitsin keskuspankilta.

Sveitsiläinen pankkijätti Credit Suisse kertoo lainaavansa enimmillään 50 miljardia Sveitsin frangia eli noin 50,7 miljardia euroa maan keskuspankilta.

Pankki kertoi lausunnossaan myös tekevänsä takaisinostotarjouksia velkapapereista noin 3 miljardilla frangilla.

Credit Suisse kertoo lainan tarkoituksena olevan tukea pankin ydintoimintoja ja asiakkaita sen jälkeen, kun sen osakekurssi syöksyi keskiviikkona. Credit Suissen kurssi kävi pahimmillaan yli 30 prosenttia pakkasella ja sulkeutui lopulta 24 prosenttia miinuksella.

Kurssi lähti syöksyyn Saudi-Arabian suurimman liikepankin Saudi National Bankin kerrottua, ettei se ole nostamassa enää omistusosuuttaan Credit Suissesta. Saudipankki osti viime vuonna 10 prosenttia Credit Suissesta.

Credit Suisse on maailman 30 suurimman pankin joukossa. Niitä pidetään koko rahoitusjärjestelmän kannalta liian suurina kaatumaan.

Credit Suisse vakuutti keskiviikkona, ettei se tarvitse Sveitsin hallituksen apua. Financial Timesin mukaan pankki kuitenkin pyysi Sveitsin keskuspankilta ja Sveitsin finanssiviranomaiselta julkista tuen ilmausta.

Aiemmin Sveitsin keskuspankki sanoi, että Credit Suissessa on riittävästi pääomaa mutta se on tarvittaessa valmis antamaan pankille likviditeettiä.

Epävarmuus näkynyt osakemarkkinoilla

Pankkisektori on huojunut epävarmuudessa viime päivät, kun kaksi yhdysvaltalaispankkia on kaatunut. Pelkona on ollut, että ongelmat leviävät myös Euroopan pankkeihin.

Epävarma tilanne on näkynyt laajalti osakemarkkinoilla. Yhdysvalloissa osakekurssit pomppivat keskiviikkona Credit Suissen tilanteen myötä ja lopulta sulkeutuivat pienessä nousuvireessä kovan laskun jälkeen.

Torstaina Tokion ja Hongkongin pörssit puolestaan avautuivat laskussa, kun huoli pankkikriisistä kasvoi Credit Suissen myötä.

Euroopassa keskiviikkona Helsingin pörssin yleisindeksi laski 3,45 prosenttia. Myös Lontoossa, Pariisissa ja Frankfurtissa laskua oli yli kolme prosenttia.