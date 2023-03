Jopa 30 miljoonan euron investointi Himokselle: Alueelle tulossa 120 uutta majoitushuoneistoa ja ravintola

Kiinteistökokonaisuuden on suunniteltu valmistuvan laskettelukaudelle 2025–2026.

Osuuskauppa Keskimaa ostaa Himoksen länsirinteiden juurelta kolme tonttia. Alueelle on tarkoitus rakentaa kiinteistökokonaisuus, johon tulee noin 120 korkealaatuista majoitushuoneistoa ja ravintola. Investoinnin kokonaisluokka on noin 25–30 miljoonaa euroa.

Himos-Yhtiöt Oy ja Keskimaa solmivat keskiviikkona esisopimuksen kiinteistökokonaisuudesta. Lopullinen rakentamispäätös tehdään kustannustason varmistuttua vuoden 2023 aikana. Rakentaminen toteutuisi vuosina 2024–2025 ja kokonaisuus olisi valmiina laskettelukaudelle 2025–2026.

Himos-Yhtiöt Oy:n omistajayrittäjä Päivi Kuokkanen kertoo, että yhtiön pitkäaikainen visio ja unelma laadukkaasta ski-in ski-out -majoituksesta rinteiden juurelle on vihdoin toteutumassa.

”Suunniteltu majoituskokonaisuus tulee vastamaan entisestään kasvavaan kansainväliseen kysyntään ja lisää Himoksen vuodepaikkoja peräti kymmenellä prosentilla”, Kuokkanen kertoo tiedotteessa.

Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä kertoo, että Keskimaa on ollut jo pitkään kiinnostunut Himoksen ja sen myötä koko Keski-Suomen matkailun kehittämisestä. Määtän mukaan Himoksen sijainti Suomen suurimpien kaupunkien läheisyydessä ja hyvät liikenneyhteydet junayhteyksineen tekevät siitä erittäin houkuttelevan kehityskohteen.

”Jo kymmeniä vuosia pitkäjänteisesti kehitetyn rinnekokonaisuuden lisäksi Himoksella on suurtapahtumia ja monipuolista toimintaa myös kesällä ja syksyllä. Uskomme, että toteutuessaan tämä hanke sekä hyvä yhteistyö Himos-Yhtiöt Oy:n ja muiden alueen toimijoiden kanssa tekevät Himoksesta entistä vetovoimaisemman kohteen koko Suomen vapaa-ajan matkailukentässä”, Määttä toteaa.

Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 9 000 kerrosneliömetriä. Esisopimus sisältää lisäksi option kahdesta muusta 3 000 kerrosneliön tontista. Tällä hetkellä kyseisellä rakennuspaikalla sijaitsee karavaanialue, jolle tullaan osoittamaan uusi paikka, jatkossakin rinnepalvelujen välittömästä läheisyydestä.

Tältä uudet chalet-asunnot näyttävät havainnekuvassa.

Vuodepaikkoja noin 450

Keskimaa käynnistää kohteen suunnittelun ja rakennuttamisen kilpailutuksen välittömästi. Lopullinen rakentamispäätös tehdään kustannustason varmistuttua 2023 aikana.

Majoitus käsittää noin 120 korkeatasoista chalet-tyyppistä huoneistoa ski-in ski-out -mallilla. Huoneistoissa on 1–3 makuuhuonetta, tupakeittiö ja sauna. Vuodepaikkoja on yhteensä noin 450. Kokonaisuuteen sisältyy kohteeseen sopiva ravintola ja ruoan verkkokaupan noutopiste. Lisäksi huoneistoille on suunniteltu omat pysäköintipaikat sähkölatauspisteineen.

Rinteet, ensilumenlatu, golfkenttä, pyöräilyreitit ja kesätapahtumat ovat kävellen saavutettavissa.