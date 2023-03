Asiakkaat pääsevät talletuksiinsa käsiksi maanantaista lähtien.

STT

Kaikki Silicon Valley Bankin (SVB) asiakkaat turvataan ja he pääsevät maanantaista lähtien jälleen käsiksi rahoihinsa, yhdysvaltalais­viranomaiset kertovat.

Yhdysvaltain valtiovarain­ministeriö, valtion vakuusrahasto Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ja keskuspankki Fed ilmoittivat pelastus­suunnitelmasta yhteisessä tiedotteessa. Tiedotteen mukaan veronmaksajat eivät joudu rahoittamaan edellä mainittua pelastus­suunnitelmaa.

Kalifornialaisia teknologiayrityksiä rahoittanut SVB joutui kriisiin ilmoitettuaan usean miljardin osakeannista. Sen seurauksena asiakkaat alkoivat vetää talletuksiaan pankista, mikä johti kassakriisiin. Perjantaina Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat ottavansa SVB:n haltuunsa.

”Ryhdymme päättäväisiin toimiin suojellaksemme Yhdysvaltain taloutta vahvistamalla julkista luottamusta pankkijärjestelmäämme”, tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteen mukaan toimilla varmistetaan, että pankkijärjestelmä voi jatkaa keskeisten tehtäviensä hoitamista tavalla, joka edistää vahvaa ja kestävää talouskasvua. Näiksi tehtäviksi luetellaan talletusten turvaaminen ja luottojen tarjoaminen niin kotitalouksille kuin yrityksillekin.

Newyorkilaispankki suljettiin

Tiedotteessa kerrotaan myös, että valvonta­viranomaiset ovat sulkeneet sunnuntaina newyorkilaisen Signature Bankin. Myös tämän pankin asiakkaiden talletukset turvataan, eikä tästäkään koidu viranomaisten mukaan lisäkustannuksia veronmaksajille.

Tiedotteen mukaan osakkeenomistajia ja tiettyjä vakuudettomia velkoja ei suojata. Myös ylin johto on jätetty suunnitelman ulkopuolelle.

Keskuspankin hallitus ilmoitti lisäksi sunnuntaina, että se tarjoaa lisärahoitusta talletuslaitoksille, jotta voitaisiin varmistaa pankkien kyky täyttää asiakkaidensa tarpeet.

Aiemmin sunnuntaina kerrottiin, että FDIC on aloittanut huutokaupan Silicon Valley Bankista. Asiasta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalainen talousuutistoimisto Bloomberg sekä yhdysvaltalaismediat New York Times ja Wall Street Journal lähteisiinsä vedoten. Medioiden mukaan huutokaupalla on tarkoitus maksaa pankin asiakkaille takaisin heidän talletuksiaan. Huutokaupan on ollut tarkoitus päättyä jo sunnuntaina paikallista aikaa.