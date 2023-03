Suomalaisten eläkesijoituksia ei ole paljoa kiinni kaatuneessa Silicon Valley Bankissa.

Pankkien osakkeet ovat laskeneet globaalisti Silicon Valleyn Bankin kaaduttua. Tällä on vaikutusta myös suomalaisiin työeläkeyhtiöihin.

Suomalaisia eläkesijoituksia ei näytä olevan paljoa kiinni kaatuneessa amerikkalaisessa Silicon Valley Bankissa (SVB).

Työeläkevakuutusyhtiö Elolla on suora sijoitus Silicon Valley Bankissa. Asian vahvisti Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson Helsingin Sanomille sähköpostitse. Sijoituksen arvo oli vuoden vaihteessa hieman alle miljoona euroa.

Yhtiön sijoitusvarallisuus on yhteensä 28,2 miljardia euroa, kerrotaan vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Työeläkeyhtiö llmarisen sijoituksista vastaavan varatoimitusjohtaja Mikko Mursulan mukaan Ilmarisella ei ole suoria sijoituksia kyseisessä pankissa.

Mursulan mukaan suurimmat vaikutukset kaikille sijoittajille tulivat sitä kautta, että pankkiosakkeet laskivat globaalisti. Tämä vaikuttaa myös Ilmariseen.

Mursula toteaa, että alkava viikko näyttää, mihin suuntaan tilanne markkinoilla kehittyy.

Myös eläkevakuuttaja Keva vastasi kysymykseen siitä, onko sillä sijoituksia SVB:ssä.

”Kevalla ei ole SVB-riskiä”, toteaa Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander sähköpostitse.

Lauantaina työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kertoi STT:lle, ettei Varmallakaan ole suoria sijoituksia SVB:ssä.

Kysymys suomalaisista eläkevaroista heräsi, sillä Ruotsin suurin eläkevakuutusyhtiö Alecta on pankin neljänneksi suurin osakkeenomistaja.

Alectan arvioidaan menettävän vähintään 6,4 miljardia ruotsin kruunua. Summa vastaa noin 0,56 miljardia euroa. Tästä huolimatta pankin kaatumisella ei ole suurta vaikutusta Alectan yksittäisiin asiakkaisiin, sanoo Jacob Lapidus Alectan viestinnästä SVT:lle.

SVB:n ongelmat ovat kärjistyneet nopeasti. Keskiviikkona pankki kertoi, että se oli myynyt noin 21 miljardin dollarin edestä omistamiaan arvopapereita ja tehnyt myynnissä verojen jälkeen noin 1,8 miljardin dollarin tappiot.

Pankki joutui myymään arvopapereita, koska sen asiakkaat nostivat talletuksiaan kiihtyvää tahtia. Torstaina tallettajat alkoivat vetää rahojaan pankista entistäkin nopeammin.

The New York Timesin mukaan kyseessä on toiseksi suurin pankin kaatuminen Yhdysvaltojen historian aikana.