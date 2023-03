Silicon Valley Bankin kriisi painoi New Yorkin keskeiset indeksit miinukselle

New York

New Yorkin pörssissä Wall Streetillä kaikki kolme keskeistä indeksiä päätyivät miinukselle pörssien sulkeutuessa perjantaina.

Pörssiä painoi Yhdysvaltojen pankkiviranomaisen ilmoitus ottaa haltuun vakaviin vaikeuksiin joutunut Silicon Valley Bank (SVB).

Teollisuusindeksi Dow Jones päätyi 1,1 prosentin laskuun, laaja-alainen S&P 500 oli 1,5 prosenttia miinuksella ja teknologiapainotteinen Nasdaq oli 1,8 prosenttia miinuksella.

SVB:n vanavedessä Wall Streetillä pankkien osakkeet olivat voimakkaassa laskussa. First Republic Bankin osake romahti 14,8 prosenttia ja Comerican 5 prosenttia. Fifth Third Bancorpin osake putosi 4,2 prosenttia.

Kalifornialaisia teknologiayrityksiä rahoittanut SVB joutui tällä viikolla kriisiin ilmoitettuaan usean miljardin osakeannista. Sen seurauksena asiakkaat alkoivat vetää talletuksiaan pankista, mikä johti kassakriisiin.