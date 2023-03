Tamperelainen perheyritys avaa kolme uutta päiväkotia tyhjentyneisiin tiloihin: ”Niitä on tosi vaikea löytää”

Päiväkoti Oravametsä oy tarttui toimitusjohtaja Tuija Viitaniemen mukaan nyt tilaisuuksiin, kun vuokranantajat ja konkurssipesä tarjosivat tiloja.

Päiväkoti Oravametsä oy sai alkunsa omistajaperheen lasten hoidosta päiväkoti-iässä. Nyt yritys on noussut uutisiin, sillä se laajentaa toimintaansa Tampereella ja Kangasalle.

Toimitusjohtaja Tuija Viitaniemi Päiväkoti Oravametsästä kertoo, että päiväkotiryhmien lisääminen tuli ajankohtaiseksi, kun varhaiskasvatukseen sopivia tiloja tarjottiin yritykselle vuokralle. ”Olemme hakeneet uusia toimitiloja aktiivisesti viime vuosina, mutta niitä on tosi vaikea löytää, koska niille on aika kovat kriteerit.”

Mikä? Päiväkoti Oravametsä oy Perustettu vuonna 2011, kotipaikka Tampere. Aputoiminimi JMV Isännöinti, toimialana isännöitsijätoimisto. Viimeisimmällä tilikaudella liikevaihto 927 000, tilikauden tulos 65 000, liikevoittoprosentti yhdeksän.

Tilojen on sovelluttava käyttötarkoitukseensa. Maaliskuussa Ranta-Koivistossa kahden ryhmän Oravametsä-päiväkoti jatkoi Kangasalla loppuneen päiväkodin toimintaa. Viitaniemi tarttui tilaisuuteen, kun konkurssipesä tarjosi tiloja.

Oravametsä jatkaa toimintaa myös Lielahdessa ja Pispalassa, kun vuokranantajat kaipasivat tyhjeneviin tiloihin palveluntuottajaa.

”Ajattelimme, että otamme kasvun tässä kohdin vastaan, kun tiloja tarjotaan”, Viitaniemi sanoo.

Perhepäivähoidosta liikkeelle

Viitaniemellä on yrittäjäkokemusta varhaiskasvatuksesta 23 vuotta. Nelilapsisen perheen esikoinen oli kolmivuotias, kun Viitaniemi teki Kangasalla ratkaisun, joka johti yrittäjänuraan.

”Pienet yksiköt ovat Oravametsän juttu. Se tuo mukanaan, että meillä on pienet yhteisöt sekä perheiden että työntekijöiden osalta”, Tuija Viitaniemi sanoo.

Viitaniemi sanoo, että vielä silloin lapsia ei kohdattu päiväkodeissa riittävän sensitiivisesti. ”En halunnut viedä silloin omia lapsiani päiväkotiin, koska ne eivät olleet minun mielestäni silloin lapsille kivoja paikkoja.”

Hän toimi aluksi yksityisenä perhepäivähoitajana. ”Sitä kesti 14 vuotta, ja sain omat lapset siihen kuosiin, että pärjäilivät. Silloin muutimme Tampereen puolelle Atalaan, jolloin alkoi oikeastaan ensimmäinen Oravametsä”, Viitaniemi kertoo. ”Se oli ryhmäperhepäiväkoti, jossa oli kaksi hoitajaa. Minä olin toinen heistä.”

Kun Atalaan oli perustettu myös päiväkoti, ja ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi, Viitaniemi jäi itse pois töistä varhaiskasvatusryhmässä.

Elokuusta lähtien Oravametsä-päiväkoteja on kaikkiaan kuusi ja niissä on yhteensä 13 varhaiskasvatuksen ryhmää. Työntekijöitä on elokuusta lähtien 43, lapsia 205.

Yksi yrityksen päiväkodeista sijaitsee Tampereen Tammelassa.

Päiväkodit toimivat ostopalvelu- ja palvelusetelipäiväkoteina. Vanhemmat hakevat asuinkunnastaan palvelusetelin maksua varten, ja siihen lisätään toimipaikkakohtainen maksu, joka on Oravametsällä 35–45 euroa kuukaudessa.

Esimerkiksi Tampereella on meneillään haku elokuussa vapautuviin varhaiskasvatuspaikkoihin 19. maaliskuuta saakka.

Ei pakkoa nukkua

Toiminnassa otetaan huomioon perheiden ja lasten toiveet, esimerkiksi nukkumispakkoa ei ole. ”Meillä on Virkkulat ja Torkkulat sitä varten. Hereilläkin oleville lapsille järjestetään rauhoittavaa toimintaa. Kasvava lapsi tarvitsee sitä.”

Viitaniemi sanoo, että pienet yksiköt ovat myös haavoittuvaisia esimerkiksi työntekijöiden sairastuessa. ”Pääsääntö on, että sijainen palkataan silloin, kun hänet tarvitaan. Venymisiä ei tehdä liikaa eikä tieten tahtoen.”

Yrityksellä on parhaillaan rekrytointi meneillään uusiin päiväkoteihin. ”Hakemuksia on tullut vajaa sata, ja haastateltu on noin 30, joista varhaiskasvatuksen opettajia on 15–20. Työmaata riittää vielä rekrytoinnissa, mutta hyviä hakijoita on”, Viitaniemi sanoo.

Mikä tänä päivänä auttaa varhaiskasvatusyritystä selviämään? ”Yrittäjän oma ymmärrys siitä, että ilman näitä varhaiskasvatuksen ammattilaisia jotka meillä töitä tekee, ei Oravametsää olisi. He ovat yrityksen tärkein voimavara ja pääoma.”