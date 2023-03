Tämä Tampereella toimiva it-konserni tekee peräti 250 miljoonan liikevaihtoa, mutta harva on kuullut siitä – Pian se muuttaa uusiin tiloihin ja palkkaa lisää väkeä

Suurelle yleisölle Fellowmind on melko tuntematon it-yritys. Se työllistää Tampereella noin 70 ihmistä ja on palkkaamassa lisää.

Aamulehti

Toimistalo GO21:n harjannostajaisia vietettiin maaliskuun alkupuolella Tampereen it-yritysten keskittymässä Rautatieaseman lähistöllä. Marraskuussa Peltokatu 34:ään muuttaa myös Fellowmindin Tampereen toimipisteen työntekijät.

Fellowmind on monelle tuntematon nimi, vaikka konserni on kokoluokaltaan isompi kuin esimerkiksi Tampereen suurimmat it-firmat Solita ja Gofore. Koko konsernin liikevaihto viime vuonna oli noin 260 miljoonaa euroa, Suomen osuus on noin 70 miljoonaa.

Yhtiö kehittää toiminnanohjaus,- raportointi- ja asiakkuudenhallintajärjestelmiä. Fellowmindissa työskentelee Suomessa nyt vajaa 500 henkilöä.

Suomen pääkonttori on Helsingissä ja Tampereella on toiseksi eniten työntekijöitä. Suomen lisäksi toimipisteitä on myös Tanskassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa ja Puolassa.

Pirkanmaalaisia asiakkaita ovat muun muassa Kiilto, Puhdistamo, Sandvik ja Avant Tecno. Tampereelta töitä muuallekin Suomeen ja Eurooppaan esimerkiksi Ponsselle ja Lassila&Tikanojalle.

Yrityksellä on toimintaa kuudessa Euroopan maassa. Se osa Microsoft Inner Circle -kumppaniverkostoa. Suomessa Fellowmindilla on työtiloja Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lahdessa, Vaasassa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Seinäjoella ja Oulussa.

”Haluamme, että meillä on konttori siellä, missä on työntekijöitä”, sanoo liiketoimintajohtaja Tomi Tamminen. Työntekijöitä kannustetaan lähitöihin, koska se auttaa jakamaan osaamista ja tietoa. Yhteisöllisyys on myös vetovoimatekijä työvoimapulasta kärsivällä alalla.

Lue lisää: Tämä ala on jo yli miljardin euron bisnes Tampereen seudulla, työntekijöillä kovat palkat – Katso jättilistaus: 250 suurinta it-yritystä Pirkanmaalla ja niiden avainluvut

Yritys kouluttaa itse

GO21:ssä Fellowmindilla tulee olemaan käytössään nykyistä suuremmat tilat. Toimitossa on kaksi kerrosta, 6. ja 7. kerros, ja oma terassi, joka aukeaa Tammelantorille päin. Muutto on edessä marraskuussa ja tilaa on yli sadalle työntekijälle. Nyt Tampereella on noin 70 ihmistä, mutta tavoite on palkata lisää väkeä.

”Emme ole nirsoja, minkä alan koulutus palkattavalla on.” Tamminen kertoo, että yritys järjestää koulutusta saadakseen työntekijöitä. Mukana koulutuksessa on vastavalmistuneita ja jo muualla töissä olleita. ”It-konsultiksi ei suoraan valmistu missään.” Työssä tarvitaan teknisen osaamisen lisäksi ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta.

Suurimmalla osalla on diplomi-insinöörin tai muu korkeakoulututkinto, mutta se ei ole välttämättömyys. ”Koetamme rikkoa ajatusta, että vain yksi koulutus on ainoa oikea. Tärkeintä on kiinnostus ja halua oppia.” Tamminen sanoo, että usein esimerkiksi talousalan osaaja osaa kertoa asiakkaalle teknologiasta hyvin, ”koska he eivät ole liian nörttejä”.

Suurelle yleisölle yritys on melko tuntematon. Yksi syy on se, että yritys ei tee ratkaisuja kuluttajille vaan yrityksille. Toinen syy on, melko tuore nimi. Fellowmind-nimi on ollut käytössä puolisentoista vuotta, sitä ennen yritys tunnettiin eCraftina. Taustalla on useita yrityskauppoja.

Vuonna 2019 eCraft osti Evry Finlandin Microsoft Dynamics -liiketoiminnan.Samana vuonna eCraft, ruotsalainen Orango sekä Hollannissa, Ruotsissa ja Saksassa toimiva Fellowmind yhdistyivät ja loivat Microsoftin ratkaisuihin keskittyvän yhtiön. Vuonna 2020 eCraft osana Fellowmind Groupia osti Softaidean ja 2021 Project-IT:n.

Uusilla värikkäillä neuvottelutiloilla on tamperelaisia nimiä, kuten Kummeli, Popeda, Ilves ja Tappara. Turkoosi tila tulee olemaan nimeltään Särkänniem. Liiketoimintajohtaja Tomi Tammisen mukaan it-alalla pinnalla olevia asioita ovat työvoimapula ja turvallisuus.

Mikä? Fellowmind Finland oy Toimiala: internet- ja konsultointipalvelut. Liikevaihto 2022: 70,3 miljoonaa euroa (2021: 48,9). Tilikauden tappio 2022: 0,32 miljoonaa euroa (2021: -0,29). Toimitusjohtaja Ville Hemmilä. Perustettu vuonna 1999. Vuoden 2022 luvut ovat alustavia.

Pirkanmaa kasvaa

Työvoimapulan lisäksi alan kuuma aihe on turvallisuus. Asiakkaita kiinnostaa, miten digitaaliset palvelut tehdään niin, että ne ovat turvallisia nyt ja tulevaisuudessa. Kyberturvallisuus ja tietoturva ovat nousseet esiin etenkin psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron jälkeen.

Tampere ja koko Pirkanmaan maakunta ovat pääkaupunkiseudun lisäksi kasvava digitaalisen teknologian osaamiskeskittymä Suomessa. Tamminen mainitsee yrityksistä muun muassa Goforen, Solitan, M-Filesin ja Vincitin. Lukuisten yritysten lisäksi tarjolla on alan koulutusta ja alue on muuttovoittoinen. ”Pirkanmaa voi kasvaa jopa nopeammin kuin pääkaupunkiseutu.”