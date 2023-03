Tampereen ykköspaikoilla useita Spondan kiinteistöjä ongelmalainan vakuutena – mitä niille nyt tapahtuu?

Ongelmalainan vakuutena on useita Spondan omistamia keskeisiä kiinteistöjä Tampereen seudulla, kuten Tulli Business Park ja Elon kauppakeskuksen kiinteistö. Aamulehti kysyi, mitä niille nyt tapahtuu.

Tampereella lainan vakuutena olevista kiinteistöistä arvokkain on Tampereen rautatieaseman lähellä sijaitseva Tulli Business Park. Kuva on vuodelta 2014, jolloin kiinteistö siirtyi Spondan omistukseen.

Aamulehti

Uutistoimisto Bloomberg kertoi viime viikolla, että yhdysvaltalainen sijoitusjätti Blackstone on jättänyt maksamatta nyt erääntyneen 300 miljoonan euron lainan takaisinmaksuerät. Uutinen oli myös suomalaisittain kiinnostava, sillä maamme suurimpiin kiinteistösijoitusyhtiöihin kuuluva Sponda on Blackstonen omistuksessa ja sen ongelmalainan vakuutena on lukuisia Spondan omistamia liikekiinteistöjä.

Kauppalehti kertoi tiistaina, että useita Tampereen ykköspaikoilla sijaitsevia Spondan kiinteistöjä on edelleen lainan vakuutena. Lehden selvityksen mukaan kiinteistöistä arvokkain on Tampereen rautatieaseman lähellä sijaitseva, vuonna 2009 rakennettu Tulli Business Park. Sponda osti toimistokiinteistön itselleen vuonna 2014 noin 64 miljoonan euron kauppasummalla.

Tampereen keskustan kiinteistöistä listalla on myös kolme Hämeenkadulla lähellä Sokosta sijaitsevaa kiinteistöä osoitteissa Hämeenkatu 16, 18 ja 20, Hatanpään valtatie 8:n kiinteistö sekä Säästötammelan toimisto- ja liikerakennus Itsenäisyydenkadulla. Ongelmalainan vakuutena on myös Ylöjärvellä sijaitseva kauppakeskus Elon kiinteistö, jonka päävuokralaisena on Ylöjärven K-Citymarket. Vakuutena on käytetty myös Naulakatu 3:n kiinteistöä Tampereen Kalevanharjulla sekä toimisto- ja liikerakennusta Lielahden Enqvistinkadulla.

Yhdeksän kiinteistöä

Spondan markkinointi- ja brändipäällikkö Anita Riikonen vahvistaa Aamulehdelle, että nämä Tampereella ja Ylöjärvellä sijaitsevat yhdeksän Spondan kiinteistöä ovat edelleen Blackstonen velkakirjalainan vakuutena. ”Kauppalehden listaus on tarkistettu meillä ja se pitää paikkansa.”

Herää kysymys, mitä kiinteistöille nyt tapahtuu. Uhkaako niitä ehkä pakkomyynti?

Riikonen vakuuttaa, että rahoitusjärjestely ei aiheuta mitään muutoksia kiinteistöjen hallinnointiin eikä Spondan liiketoimintaan. Yhtiö on edelleen valmis sijoittamaan myös kiinteistöjen kunnossapitoon, korjauksiin ja laadun parantamiseen. ”Kiinteistösijoitusyhtiönä seuraamme aktiivisesti markkinan kehitystä ja kehitämme jatkuvasti kiinteistöjämme niiden arvon kasvattamiseksi. Investoimme korkealaatuisiin toimisto- ja liiketilakiinteistöihin Suomen suurimpien kaupunkien parhailla paikoilla.”

Kiinteistöjen myyntejä tarkastellaan Riikosen mukaan aina tapauskohtaisesti markkinatilanne huomioiden.

Entä miten yhtiön lainaongelmat vaikuttavat vuokralaisten asemaan?

Riikosen mukaan käynnissä olevat rahoitusjärjestelyt eivät vaikuta Spondan vuokralaisiin, vuokrasopimuksiin, kiinteistöjen käyttökustannuksiin tai liiketoimintaan millään tavalla. ”Tulevaisuudessa tehtävien vuokrasopimusten vuokratasot määräytyvät markkinatilanteen mukaisesti, kuten aina ennenkin. Liiketoimintamme jatkuu siis normaaliin tapaan.”