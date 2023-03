86 miljoonaa euroa rahoitusta Pirkanmaan yrityksille – Finnvera: pk-yritysten investointitaso on huolestuttavan matala

Rahoitusta myönnettiin eniten yritysten käyttöpääomatarpeisiin. Pirkkalalainen Logistic TKT Systems oy tehnyt yhteistyötä Finnveran kanssa vuosia, rahoitusta on saatu sekä investointeihin että käyttöpääomaksi.

Logistic TKT Systems valmistaa muun muassa Finbow-levitysteloja. Hallituksen puheenjohtaja Joonas Tammisto kertoo, että yritys on tehnyt pitkään yhteistyötä Finnveran kanssa.

Aamulehti

Finnvera myönsi vuonna 2022 pirkanmaalaisille yrityksille rahoitusta yhteensä 86 miljoonaa euroa. Maakuntaan myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä laski, sillä 2021 summa oli 100 miljoonaa euroa.

Rahoitus kohdistuu pääosin pienille ja keskisuurille sekä midcap-yrityksille. Pk-yrityksen liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on alle 250. Midcap-yrityksen liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa ja työntekijöitä yli 250.

Rahoitusta myönnettiin eniten yritysten käyttöpääomatarpeisiin. Käyttöpääomatarpeet johtuivat pääasiallisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin yritykset halusivat vahvistaa kassavarojaan varmistaakseen riittävän maksukyvyn kustannusten kasvaessa. Toiseksi käyttöpääomarahoitusta myönnettiin, kun yritykset hakivat liiketoiminnan uutta kasvua.

Investointitaso matala

Pirkanmaalla Finnvera oli yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa rahoittamassa yhteensä 185 miljoonaa euron kokonaisrahoitushankkeita. Summasta pääosa, 98 miljoonaa euroa, kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin. Investointien osuus oli 54 miljoonaa euroa. Rahoitettujen kokonaisinvestointien määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna, mutta oli silti alhaisella tasolla.

Aluejohtaja Juha Ketola sanoo investointitason olevan huolestuttavan matala, koska kilpailukyvyn ylläpito vaatii investointeja. ”Ongelma ei ole vain pirkanmaalainen, vaan koko Suomen pk-sektorin investointitaso on matala.”

Pirkanmaalla pk-sektori on hyvin teollisuusvoittoista ja tuottavuuden lisääminen investoimalla myös perinteisillä teollisuudenaloilla olisi tärkeää. ”Jos nyt on mukava olotila, että kyllähän tässä pärjätään, pitäisi silti investoida, että kymmenen vuoden kuluttuakin olisi mukava olo”, sanoo Ketola.

Investointihalukkuuden alhaisuutta selittää muun muassa maailmantalouden epävarmuustekijät, työvoiman saatavuusongelmat ja raaka-aineiden nousseet hinnat.

”Energian hinta on tällä hetkellä suurempi rasite yritysten kannattavuudelle kuin korkojen nousu.” Ketolan mukaan ylivelkaantuneita yrityksiä on vähän.

Teollisuuteen eniten rahoitusta

Toimialoittain tarkasteluna rahoituksen myöntäminen palautui vuoden 2019 tasolle. Eniten rahoitusta myönnettiin jälleen teollisuuteen. Vuosina 2020–2021 Finnveran rahoitusta kohdistui matkailu- ja erityisesti ravitsemusalan yrityksille sekä kaupan ja kuluttajapalvelujen yrityksille tavanomaista enemmän.

Yritysten omistajanvaihdoksia Finnvera rahoitti Pirkanmaalla 75 kappaletta, kun määrä vuonna 2021 oli 67. Finnvera rahoitti 75:tä yrityskauppaa yhteensä 11 miljoonalla eurolla. Myös yrityskaupoissa Finnvera on mukana rahoittamassa pääasiassa pk-yritysten omistajanvaihdoksia.

”Omistajanvaihdos tekee yleensä yrityksestä kasvuyrityksen”, sanoo Ketola.

Mikä? Finnvera oyj Suomen valtion omistama rahoitusyhtiö Finnvera tarjoaa takauksia, lainoja ja vientitakuita suomalaisille yrityksille 5,9 miljardia euroa oli 2022 myönnetty viennin rahoitus: vientitakuut ja erityistakaukset 1,0 miljardia euroa oli vuonna 2022 myönnetty kotimaan rahoitus: lainat ja takaukset Asiakkaita vuonna 2022: 24 400

Yhteistyötä jo vuodesta 1992

Pirkkalalainen yritys Logistic TKT Systems oy on tehnyt yhteistyötä Finnveran kanssa koko olemassaolonsa ajan. Yritys on perustettu vuonna 1992.

”Finnvera on ollut keskeisesti mukana rahoituksessa varsinkin vuonna 2010 tehnyt sukupolvenvaihdoksen jälkeen”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Joonas Tammisto. Yritys on kasvanut sen jälkeen huomattavasti.

Rahoitusta on tarvittu investointeihin ja käyttöpääomaksi. Finnveran lisäksi rahoittajina on ollut pankkeja. Käyttöpääomarahoituksesta Tammisto sanoo, että nyrkkisääntönä teollisen yrityksen kasvuun on, että 30 prosenttia kasvusta tarvitaan lisää käyttöpääomaa. Eli jos yritys kasvaa vaikka viennin kasvun seurauksena 2 miljoonaa euroa vuodessa, tulee karkeasti käyttöpääomaa varata 600 000 euroa lisää.

Logistic on konepajayritys, joka valmistaa koneita, laitteita ja komponentteja teollisuudelle sekä maailmanlaajuisesti paperiteollisuudelle teloja ja huoltaa niitä Finbow-tuotemerkillä. Pirkkalan lisäksi yrityksellä on toimipiste Hämeenlinnassa.

Vientiluotto on kilpailuetu

Alkuvuonna käynnistyi Finnveran uusi rahoitusmuoto vientiluotto, joka voidaan myöntää luottokelpoiselle ulkomaiselle ostajalle. Vientiluotto tuo suomalaiselle vientiyritykselle mahdollisuuden tarjota rahoitusta ostajalle.

Se voi olla kilpailuetu etenkin alueilla, joissa yritysrahoitusmarkkina ei toimi. Finnvera voi myöntää vientiluoton kahdenteentoista maahan. Kyselyjä on tullut runsaasti muun muassa seuraavin vientimaihin Baltian maat, Norja, Ruotsi, Vietnam, Espanja, Singapore, Kanada ja Etelä-Afrikkaan. Luottoa myönnetään enintään 20 miljoonaa euroa. ”Varsinaisia luottopäätöksiä ei ole vielä tehty”, sanoo Ketola.

Logistic TKT Systems oy:n hallituksen puheenjohtaja Tammisto sanoo, että yritys on harkinnut vientiluoton käyttöä. Sen hyöty yritykselle on myös siinä, että Finnvera pystyy selvittämään ulkomaisen yrityksen taustat nopeasti. Yrityksen suurin vientimaa on tällä hetkellä Saksa.

Tämän vuoden aikana Finnveran on tarkoitus aloittaa myös ilmastointi- ja ympäristölaina sekä digitalisaatio- ja innovaatiolaina.