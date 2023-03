Ravintolayhtiö Noho Partners näki pandemian väistyvän ja kulutuskysynnän kasvavan. Nokian Renkaat taas törmäsi Venäjän vastaisiin pakotteisiin.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden viime vuosi oli erittäin hyvä. Sekä yhteenlaskettu nettotulos että osinkopotti olivat ennätyksellisiä.

Lähes kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt ovat nyt kertoneet, miten niillä viime vuosi meni. Näitä kuulumisia on odoteltu monestakin syystä. Takana on pandemia ja pandemiasta toipumisen aika. Menossa on sota Ukrainassa ja inflaatio laukkaa. Taantuma alkoi Suomessa viime vuoden lopulla ja tänä vuonna palkkakierroksilla on mittailtu yritysten maksukykyä.

Kaksi pirkanmaalaista pörssiyhtiötä onnistuu kertomaan näistä ajoista, yksi yhdeltä puolelta, toinen toiselta. Ravintolayhtiö Noho Partners näki pandemian väistyvän ja kulutuskysynnän kasvavan. Nokian Renkaat taas törmäsi Venäjän vastaisiin pakotteisiin.

Konkarisijoittaja Hannu Angervuo on listannut ja analysoinut pörssiyhtiöiden tuloksia kymmeniä vuosia. Angervuon mukaan kuluttajien pessimismi ja globaali talouden vastatuuli ei tyrmännyt yrityksiä. ”Saatiin kaikkien aikojen nettotulosennätys ja osinkosummaennätys.”

Angervuon mukaan pörssiyhtiöiden nettotulos viime vuodelta oli 22,7 miljardia euroa. Edellinen ennätys mitattiin vuonna 2021, ja se oli noin miljardin verran heikompi. Osinkoja kertyi 14,3 miljardia, mikä ylitti niukasti aiemman ennätyksen. Sekin oli vuodelta 2021.

Tasaisen hyvää

Vuosi oli hyvä tasaisesti. Lähes kaikki toimialat nousivat. Esimerkiksi metsäteollisuus teki yhteenlasketun nettotulosennätyksensä. Edellinen huippusaavutus oli parinkymmenen vuoden takaa.

Angervuo näkee viime vuoden päättäneen pitkän kierron. Finanssikriisi katkaisi Suomen talouden vuosituhannen alussa alkaneen nousun. Kriisin jälkeen oli kauan hiljaista ja kituliasta. Kone starttasi elvytyksellä, joka osui pandemian talttumisen ja toimitusketjujen korjailun aikaan.

Velkaantuva valtiokin saa olla tyytyväinen. Pelkästään Nesteen ja Fortumin omistuksista kertyi osinkoa yhteiseen kassaan noin miljardi euroa. Fortumin torstaina ilmoittama osinko ylitti odotukset, mikä saattaa kertoa suuromistajan, Suomen valtion osinkotoiveista ja rahantarpeesta.

Yritysten viime vuotta nosti se, mikä laski kuluttajien vuotta. Inflaatio kiihtyi, mutta yritykset onnistuivat viemään aika hyvin inflaation hintoihinsa. Yritysten tukena oli myös elvytys, jota pandemian taltuttamiseksi jaettiin ja jota vielä viime vuonna oli talouden rattaita öljyämässä.

Angervuon mukaan kehityksessä on vaaroja. Yritysten ja kuluttajien arki eivät voi loputtomasti olla eri tahdissa. Kulutuskysyntä alkaa ennen pitkää sakata inflaation ja korkojen nousun vuoksi. Pohjainflaatio ei ole juurikaan talttunut. Palkkakierroksista näkee, että suomalaisten ostovoima heikkenee.

Esimerkiksi asuntomarkkinoilla tilanteen huomaa jo niin, että asuntolainoja nostetaan todella vähän. Tämä siirtyy väistämättä ainakin rakennusyhtiöiden tuloksiin ja näkymiin.

Jos kysyntä heikkenee, yritysten on vaikea viedä jatkuvasti nousevia kustannuksia hintoihin. Viime vuoden lopulla tällaisia ongelmien oraita alkoi Angervuon mukaan näkyä. Tilauksiakaan ei tullut ihan odotetusti yrityksille.

Pois Venäjältä

Sekä Noho että Nokian Renkaat ovat tässä vaaravyöhykkeessä. Nokian Renkaat pärjäsi kohtuullisesti viime vuonna, koska renkaita sai vielä tuoda länsimarkkinoille Venäjältä ja alkuvuonna myynti oli vilkasta. Nyt tämä reitti on poikki ja Venäjän tehdas myynnissä. Loppuvuosi oli yhtiölle vaikea ja viimeisen neljänneksen tulos romahti edelliseen vuoteen verrattuna.

Helppoa ei ole jatkossakaan. Omistusten myynti Venäjällä on hankalaa ja myyntisummien kotiuttaminen erityisen hankalaa, jos kauppaa ei päästä tekemään euroilla tai dollareilla. Euro- ja dollarifirmoja ei ole suuremmin Venäjän markkinoilla ostettavaa haalimassa. Uutta tuotantoa rakennetaan Romaniaan ja mahdollisesti Suomeen. Venäjän kustannustasoon ja tuotantomääriin on kuitenkin vaikeaa päästä.

Noho Partners teki hyvän tuloksen, kun kuluttajat uskaltautuivat taas ravintoloihin. Nohon ongelma on velka. Angervuon laskelmat kertovat, että yritykset pääsääntöisesti ovat nyt yllättävän vähävelkaisia. Poikkeuksena Finnair – ja Noho. Nousevien korkojen ja mahdollisesti heikentyvän kysynnän aikana iso velka on vaara. Noho yllätti jakamalla kunnolliset osingot. Yllättävää tässä oli sekin, että yhtiö oli nostanut aiemmin reippaat koronatuet yhteiskunnalta.

Kommentti: Varo velkaa

Tästä vuodesta voi tulla sijoittajalle vaikea. Viime vuosi oli suomalaisille pörssiyhtiöille hyvä ja sijoittaja saa mukavat osingot. Tästä keväästä povataan vaikeaa. Yhdysvalloissa kurssien uskotaan putoavan reippaasti. Jos näin käy, Eurooppa ja Suomi tulevat perässä.

Kurssivoittoja hakeville lyhyen aikavälin sijoittajille saalista olisi silloin hyvin vähän tarjolla. Pitkän aikavälin sijoittajia voi lohduttaa se melko yleinen arvio, että kesään mennessä pahin on ohi. Ehkä.

Vaikka viime vuonna pörssiyhtiöiden ja kuluttajien tunnelmat kulkivatkin eri suuntaan, tänä keväänä suunnat voivat yhtenäistyä. Nousevien korkojen ja kovan inflaation aikana yksi neuvo kelpaa sekä sijoittajille että kotitalouksille: varo velkaa. Rahoituksen kustannukset nousevat ja velkaantunut yritys voi olla riskisijoitus.