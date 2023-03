Energiayhtiön maailmanvalloitus on ohi. Yhtiö teki itselleen uuden strategian, jossa se keskittyy pohjolaan ja puhtaaseen energiaan.

Jos joskus Suomen suurimpia yritystalouden virheitä listataan, energiayhtiö Fortumin yrittämä Euroopan ja Venäjän valloitus nousee listalla hyvin korkealle. Fortum sulkee nyt tämän luvun yrityshistoriassaan, kun Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on kulunut melko tasan vuosi. Fortum esitteli torstaina uuden strategiansa. Sitä voi tulkita niin, että yhtiö palaa maitojunalla kotiseuduilleen.

Fortum investoi vuosien varrella Venäjälle yli viiden miljardin euron verran. Näistä omistuksista on kirjattu alas jo 1,7 miljardia. Fortumilla on edelleen omistuksia Venäjällä parin miljardin euron arvosta. Tämä arvio on Fortumin tekemä, mutta sen osuvuudesta ei kukaan pysty sanomaan mitään. Fortumin toiminnot Venäjällä kannattavat, mutta rahaa ei saada kotiutettua eikä voimaloita myytyä. Puuttuu Venäjän ylimpien päättäjien myyntilupa. Kun näin on ja presidentti Vladimir Putinilla on helpompi pääsy Fortumin Venäjän voittoihin kuin Fortumilla tai mahdollisella ostajalla, niin Venäjän omistusten nykyarvo on aika tavalla laskennallinen erä – mutta samalla miellyttävän tasapainottava potti Fortumin taseessa, kun uutta rahoitusta haetaan ja luottoluokitusta pidetään yllä.

Riskit laukesivat

Fortumin ison epäonnistumisen perussyy on Venäjän aloittama hyökkäyssota. Venäjältä oli sodan kiihdyttyä tultava kiireellä pois ja Fortumin omistaman saksalaisen kaasuyhtiön, Uniperin liiketoimintamalli petti kaasutoimitusten katkettua. Jälkikäteen kyllä voi väittää, että Venäjän toimintojen laajentaminen Krimin miehityksen jälkeen oli tietoinen yhtiön ottama riski.

Riskit ovat nyt lauenneet ja Fortum palaa kotiin. Ei ihan lähtöpisteeseensä, mutta lähelle kuitenkin. Fortum on tästä lähtien suomalainen energiayhtiö, jolla on toimintoja muuallakin pohjolassa. Fortum tulee samalla entistä lähemmäs suurta omistajaansa, valtiota ja sen tahtoa.

Venäjän ja Saksan bisneksien karsiutumisessa on se hyvä puoli, että Fortumilta putoaa pois saastuttava hiileen ja kaasuun perustuva tuotanto ja jäljelle jäävät uusiutuvat ja ydinvoima. Näillä energianlähteillä on pitempi ja parempi tulevaisuus kuin hiilellä. Fortum kuvailee, että sen ydinbisnestä on tästä lähtien ”luotettavan puhtaan energian toimittaminen”.

Rahaa tarvittaisiin

Uusiutuvan energian lisääminen ja Fortumin havittelemat pienydinvoimalat tarvitsevat suuria investointeja. Ikävä kyllä globaalien energiainvestointien aika koittaa hetkellä, jolloin Fortum on onnistunut hukkaamaan korkojen kera kaikki ne pääomat, jotka yhtiö sai pohjoismaisten sähköverkkojensa myynnistä.

Vaikka Fortumin isot ja myöhemmin virheiksi osoittautuneet siirrot eivät ole nykyisen toimitusjohtajan Markus Rauramon aikana tehtyjä, näin isot strategian muutokset johtavat yrityksissä usein ylimmän johdon vaihtumiseen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta päätti jo, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja vaihtuu.