Tamperelaisperheen kuukausikulut nousivat yhdessä yössä 800 euroa – asuntovelalliset kertovat Aamulehdelle säästökeinoista, yksi yllättävä ilmiö näkyy nyt pankeissa

Tuhansien pirkanmaalaisten asuntolaina-asiakkaiden korko on noussut alkuvuodesta jo 3,8 prosenttiin. Aamulehden verkkokyselyyn vastanneet kertovat, miten koronnousu on vaikuttanut arkeen ja millaisia säästökeinoja heillä on. Aamulehden haastattelemista pankeista kerrotaan, että lyhennysvapaiden taustalla ei ole koronnousu vaan energian hinta.

Tuhansille pirkanmaalaisille asuntolainan korko on tarkistettu alkuvuoden aikana. Tämä tarkoittaa useilla satojen eurojen nousua kuukausikuluissa. Arkistokuva Tampereen Kalevasta.

Aamulehti Asuntolainojen koronnousu on saanut monet kiristämään kukkaron nyörejä, selviää Aamulehden tekemässä verkkokyselyssä, jossa lukijoilta kysyttiin kokemuksia koronnousun vaikutuksista arkeen. Reilu enemmistö kyselyyn vastanneista kertoo aloittaneensa jonkinlaiset säästötoimenpiteet koronnousun myötä. Sen sijaan vain hyvin pieni osa vastanneista kertoo hakeneensa lainanmaksuun jonkinlaista joustoa tai lyhennysvapaata.