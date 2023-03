Linja-autoalan työriidan keskiössä kiista 11,5 tunnista – Länsilinjojen toimitusjohtaja huolissaan hinnasta: ”Hirveän hankala kysymys”

Länsilinjojen toimitusjohtaja Terhi Penttilä arvostaa työehtosopimuksia ja alan yhteisiä sääntöjä. Hän kuitenkin sanoo, että palkkaratkaisu on osa kokonaisuutta ja muillakin muutoksilla on hintansa.

Länsilinjojen toimitusjohtaja Terhi Penttilä kertoo keskiviikkona, että tunnelmat ovat linja-autoalan lakosta huolimatta rauhalliset. Hän toivoo, että kiistakysymykset saadaan ratkaistua ja lakko on nopeasti ohitse.

Penttilä sanoo, että ajettavien vuorojen ja työvoiman yhdistäminen on iso palapeli, jossa on huomioitava sekä tilatut vuorot että työaikaan liittyvä sääntely. ”Sen takia on tärkeää, että on yhtenäiset säännöt ja tässä suhteessa arvostan kovasti työehtosopimuksia. On hyvä, että näitä sovitaan koko toimialaa koskien.”

Lakossa ovat nousseet esiin etenkin työaikakysymykset, työntekijöiden jaksaminen ja 11,5 tunnin työsidonnaisuusaika.

Penttilä sanoo, että varsinaista työaikaa on kahdessa viikossa 80 tuntia ja työpäiviä korkeintaan 10. Hän kuitenkin tunnistaa työaikojen rytmityksen haasteet. Silloin hänen mukaansa on olennaista työvuorojen kokonaisuus.

”On tärkeämpää katsoa jaksoa tai esimerkiksi sitä, osuuko pitkiä työpäiviä peräkkäin kuin yksittäisiä työpäiviä.”

Hankala kysymys

Penttilä sanoo, että nyt keskustelun kärkeen on noussut paikallisliikenteen työsidonnaisuusaika 11,5 tuntia. Työsidonnaisuusaika koostuu varsinaisesta työajasta, tauoista ja odotusajasta.

”11,5 tuntia koskee paikallisliikennettä, jossa linjan säde on korkeintaan 30 kilometriä. Jos mennään sen yli ja säde on yli 30 kilometriä, sidonnaisuusaika on 14 tuntia ja rekkapuolella jopa 15 tuntia.”

Julkisuudessa on puhuttu esimerkiksi siitä, että sidonnaisuusaika olisi 10 tuntia. Penttilän mukaan se tarkoittaisi, että alan kustannukset nousevat merkittävästi. Hän sanoo, että työehtosopimusta pitää tarkastella palkankorotusten ja muiden kysymysten kokonaisuutena, joille on saatava sovittua kokonaishinta. ”Tämä on siksi hirveän hankala kysymys.”

Työnantajalla keinoja

Penttilä huomauttaa, että jaksamiseen ja työntekijöiden sitouttamiseen on yrityksissä paljonkin tehtävissä. ”Meillä on tapana, että pyrimme vastaamaan yksilöllisiin tarpeisiin, esimerkiksi vapaapäivätoiveisiin. Lisäksi olemme joustavia elämäntilanteeseen tai työssä jaksamiseen liittyvien tarpeiden kanssa.”

Hän pohtii, että reunaehtojen supistamisen sijaan voitaisiin katsoa, löytyykö muita tapoja vastata ihmisten tarpeisiin ja olisiko löydettävissä ratkaisu, joka ei nostaisi kustannuksia niin paljon. ”Jokaisella täysaikaisella kuljettajalla on käytettävänä 18 työajanlyhennyspäivää. Se on valtava määrä ja mahdollisuus, jos sitä voisi yksilöllisesti hyödyntää. Esimerkiksi tästä voisi syntyä kokonaisuus, jolla vastattaisiin yksilöllisiin tarpeisiin, mutta sillä ei olisi niin suuria kustannusvaikutuksia.”