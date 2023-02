Biden esittää entistä Mastercard-pomoa Maailmanpankin pääjohtajaksi

Maailmanpankin pääjohtaja on perinteisesti ollut yhdysvaltalainen, kun taas Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja on tullut Euroopasta.

Yhdysvallat esittää luottoyhtiö Mastercardin entistä toimitusjohtajaa Ajay Bangaa Maailmanpankin uudeksi pääjohtajaksi, kertoo Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

Maailmanpankin nykyinen pääjohtaja David Malpass ilmoitti yllättäen viime viikolla, että jättää paikkansa ennenaikaisesti.

Intialais-yhdysvaltalainen Banga, 63, toimii nykyisin pääoma­sijoitusyhtiö General Atlanticin varapuheenjohtajana.

Maailmanpankin pääjohtaja on perinteisesti ollut yhdysvaltalainen, kun taas Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja on tullut Euroopasta. Maailmanpankin tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja edistää maailmanlaajuista kestävää kehitystä.