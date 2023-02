Pirkanmaan työllisyystilanne jatkuu erinomaisena, mutta keväällä kehitys voi hidastua – katso oman kuntasi luvut tästä

Alle kolmekymppisten työttömyys on helpottanut vuoden takaisesta merkittävästi. Asiantuntijan mukaan syynä on väestön rakennemuutos.

Pirkanmaan työttömyysaste oli edelleen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen kolmanneksi parhain. Kuva on otettu Tampereen Hämeenkadulla joulukuussa 2020.

Työllisyystilanne jatkuu edelleen hyvänä Pirkanmaalla. Työttömyysaste oli tammikuussa sama kuin joulukuussa eli 8,7 prosenttia, selviää Pirkanmaan ely-keskuksen tuoreesta työllisyyskatsauksesta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 9,8 prosenttia.

Työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla tammikuussa 21 793. Lomautettujen määrä oli 1 612 henkilöä, mikä on 968 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työnhakijoiden määrä oli tammikuussa 258 028 henkilöä, joista lomautettujen osuus oli 22 366 henkilöä.

Työllisyyskatsauksen mukaan 20–29-vuotiaiden työttömyys on helpottunut vuodentakaisesta merkittävästi. Alle 25-vuotiaiden työttömien henkilöiden määrä laski 13 prosenttia. Ely-keskuksen ennakointiasiantuntijan Juha Salmisen mukaan tämä johtuu väestön rakennemuutoksesta: jokainen ikäluokka on pienempi kuin eläkkeelle siirtyvä ikäluokka. Kun nuori valmistuu työmarkkinoille, hänellä on Salmisen mukaan todella hyvät mahdollisuudet päästä koulutusta vastaaviin töihin.

Kunnissa hyvä tilanne

Pirkanmaan työttömyysaste oli edelleen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen kolmanneksi parhain. Myös Pirkanmaan kunnissa tilanne on edelleen positiivinen. Suurimmat työttömien prosentuaaliset alenemat olivat Juupajoella, Kangasalalla, Kuhmoisilla, Lempäälällä, Punkalaitumella, Pälkäneellä, Tampereella, Urjalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä.

Alle 6 prosentin työttömyysaste löytyi neljän kunnan alueelta: Vesilahdesta, Punkalaitumelta, Ylöjärveltä ja Lempäälästä. Alle kuuden prosentin työttömyysaste tarkoittaa käytännössä täystyöllisyyttä.

Työttömyys kasvoi Kihniössä, Parkanossa, Ruovedellä, Sastamalassa sekä Valkeakoskella.

Positiivinen kehitys hidastuu

Talouden kehitystä on vaikea ennustaa, ja kaikki riippuu Salmisen mukaan siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Toiset sanovat, että Suomi ajautuu taantumaan, mutta toiset taas uskovat, että taantumalta onnistutaan välttymään. Kuitenkin energian hinta vaikeuttaa tilannetta. Jos koneiden ja laitteiden kysyntä vähenee maailmanmarkkinoilla, kuten on ollut näköpiirissä, se näkyy Salmisen mukaan Suomessa ja Pirkanmaalla, jossa koneita ja laitteita paljon valmistetaan.

Hyvä puoli on Salmisen mukaan kuitenkin se, että palvelusektorilla työllisyysaste on parantunut. Tilanne on jopa poikkeuksellisen hyvä. Ongelmina ovat kuitenkin epäsäännölliset työajat ja matala palkkaus, jotka haastavat palvelualoja.

Positiivinen työllisyyskehitys ei suinkaan seisahdu tai romahda, mutta sen arvellaan huhti–toukokuun tienoilla hieman hidastuvan. ”Pieniä signaaleja heikkenemisen mahdollisuudesta on, mutta ei mitään radikaalia.”