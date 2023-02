Valtiokonttori: Suomen luottoluokitus pysyy ennallaan tasolla AA+

Näkymät ovat vakaat, mutta velkasuhde on nousemaan päin.

Helsinki

Luottoluokituslaitos Fitch Ratings on vahvistanut, että Suomen valtion pitkäaikaisen velan luottoluokitus pysyy tasolla AA+, kertoo Valtiokonttori. Luokituksen näkymät ovat vakaat.

Perjantaina julkaistussa arviossaan Fitch ennakoi, että Suomen julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on laskenut viime vuoden lopulla 74,1 prosenttiin, mutta nousee 75,7 prosenttiin vuonna 2024. Tämä on korkeampi taso kuin AA- ja AAA-luokituksen saaneiden maiden velkasuhteen mediaani. Fitchin mukaan valtion velkaantumisen vakauttaminen vaatinee sopeutustoimia. Suomen talouden kasvupotentiaali on matala.

Suomen hyvää luottoluokitusta tukevat Fitchin mukaan hyvä hallinto, korkea asukaskohtainen tulotaso, euroalueen jäsenyys ja eläkejärjestelmän vakavaraisuus.

Fitch arvioi, että Suomeen on tänä vuonna odotettavissa lievä taantuma, korkojen nousun ja heikon luottamuksen myötä. Talous alkaa vilkastua uudelleen loppuvuonna ja nousee uudelleen kasvu-uralle, kiihtyen selvemmin ensi vuoden puolella. Keskipitkällä aikavälillä Suomen talouskasvu on Fitchin mukaan jäämässä 1–1,2 prosentin tasolle.

Inflaatio on Fitchin arvion mukaan ollut rajuimmillaan marraskuussa, mutta kääntyy tämän ja ensi vuoden aikana laskuun. Korkeana pysynyt pohjainflaatio kuitenkin kertoo siitä, että inflaatiopaine on laaja-alaista.

Lähestyvät eduskuntavaalit aiheuttavat Fitchin mukaan tiettyä epävarmuutta, joka koskee talouspolitiikan prioriteetteja ja julkista taloutta, mutta talouspolitiikasta on kuitenkin laaja konsensus. Geopoliittisia riskejä korostavat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, joka on kiristänyt Suomen välejä Venäjän kanssa ja saanut Suomen hakemaan Naton jäsenyyttä.