Helsinki

Valko-Venäjän valtion valvontakomitea on tehnyt tarkastuksen juomayhtiö Olvin tytäryhtiössä Lidskoe Pivossa ja on tarkastuksen perusteella määrännyt sille 12 miljoonan euron sakon. Olvi kertoo, että Lidskoe Pivo on valittanut asiasta oikeuteen. Valitusprosessin odotetaan kestävän kuukausia.

Tilanteen epävarmuuden takia Olvi peruu toissa viikolla annetun tulosohjeistuksensa eikä anna uutta ohjeistusta.

Olvin toimitusjohtaja Patrik Lundellin mukaan Lidskoe Pivo on toiminut Valko-Venäjällä täysin sääntöjen mukaisesti.