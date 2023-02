Facebookiin ja Instagramiin uusi maksullinen ominaisuus, jolla saa varmennetun tilin

Ominaisuuden hinta on halvimmillaan 11,99 dollaria kuukaudessa. Jos palveluita käyttää sovelluksella, hinta on 14,99 dollaria kuussa.

Yhdysvaltalainen Meta kertoi sunnuntaina, että sen palveluihin tulee tarjolle uusi maksullinen Meta Verified -ominaisuus.

Ominaisuudella palvelun käyttäjä voi kuukausimaksua vastaan saada varmennetun tilin ja monista sosiaalisen median palveluista tutun varmennetun tilin tunnuksen eli sinisen symbolin käyttäjän nimen vieressä.

Meta, joka tunnettiin aiemmin nimellä Facebook, omistaa Facebookin lisäksi muun muassa Instagramin ja Whatsappin. Uusi ominaisuus koskee Facebookia ja Instagramia.

Ominaisuus on aluksi tarjolla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Sen hinta on halvimmillaan 11,99 dollaria kuukaudessa. Jos palveluita käyttää sovelluksella, hinta on 14,99 dollaria kuussa. Sinisen symbolin saadakseen tulee käyttää vahvaa tunnistautumista.

Sosiaalisen median palvelu Twitter, jonka omistaa Tesla-miljardööri Elon Musk, ilmoitti viime kuussa, että Twitterissä varmennettu tili tulee maksamaan 11 dollaria kuussa.