Entiset keihäänheittäjät ilmoittivat Aamulehdessä ostavansa metsää – Antti Ruuskanen kertoo, mistä on kyse

Antti Ruuskasen ja Tero Pitkämäen reilun vuoden ikäinen metsänhoitoyritys haluaa hankkia metsää kaikkialta Suomesta. Ruuskanen uskoo yrityksen kasvavan reilusti jo toisena toimintavuonnaan.

Ääni puhelimessa on monista tv-haastatteluista tuttu. Nyt olympiamitalisti Antti Ruuskaselta ei kuitenkaan kysytä, mitä tapahtui neljännellä heittokierroksella, vaan miksi hän haluaa ostaa metsää Pirkanmaalta.

Ruuskanen ja toinen urheilu-uransa lopettanut keihässuuruus Tero Pitkämäki perustivat joulukuussa 2021 yhteisen metsänhoitoyrityksen, Pitkämäki & Ruuskanen Forest oy:n. Aamulehden lukijat saattoivat huomata heidän ilmoituksensa Ostetaan-palstalla tämän helmikuun 11. päivän printtilehdessä. Siinä oli miesten kuva, nimet ja puhelinnumerot ja teksti: Oletko kiinnostunut myymään metsätilasi?

Ruuskanen sanoo, että heidän yrityksensä on kiinnostunut ostamaan metsää hoidettavaksi kaikkialta Suomesta, missä puu vain kasvaa. Myös kaikenlainen metsä kiinnostaa ilman tiukkoja rajaavia kriteerejä. ”Pirkanmaa on hyväkasvuista seutua. Kiinnostavia kohteita on paljon.”

Antti Ruuskanen ja Tero Pitkämäki ilmoittivat ostoaikeistaan Aamulehdessä 11. helmikuuta.

Ideana on kartuttaa yrityksen omaa metsäomistusta. Kyse on pitkän aikavälin projektista, johon on lähdetty varsin puhtaalta pöydältä. ”Ei sitä vielä tarpeeksi ole. Joitain hyviä tiloja on saatu”, Ruuskanen sanoo. Pirkanmaalta hankintoja ei ole tehty.

Yrityksen kotipaikka on Pielavesi, mistä Ruuskanen on kotoisin. Verkkosivuillaan se erittelee toimivansa ”Pohjois-Savossa ja koko Suomessa”.

Hyvä alku myllerryksestä huolimatta

Urheilutermein läpi haastattelun puhuva Ruuskanen kertoo Pitkämäki & Ruuskanen Forestin keskittyvän maltilliseen pohjatyön tekemiseen ja tätä kautta kasvun mahdollistamiseen. Ensimmäisenä toimintavuonna yritys keskittyi pääasiassa hankintahakkuisiin, jotka muodostivat Ruuskasen mukaan noin 85 prosenttia liiketoiminnasta. Tänä vuonna tavoitteena on saada vauhtiin toinen tärkeä painopiste, lentolannoittaminen. Taustalla pyritään lisäämään omaa omistusta ja yhteistyökuvioita.

Ruuskanen kertoo ensimmäisen yrittäjävuoden olleen myllerrystä. Esimerkiksi kaikki koneelliseen metsänhoitoon liittyvät laskelmat tehtiin ennen polttoaineiden hinnannousua. Inflaatio iski luonnollisesti myös muihin prosesseihin. Kohteiden ja asiakkaiden hankkiminen alkoi nollista, jos kohta polkua on hieman tasoittanut se, että yrittäjät ovat kuuluisia entisiä urheilijoita. Ruuskanen kertoo vuoden sujuneen myllerryksestä huolimatta hyvin. ”Ensimmäinen tilikausi oli maltillisen pieni, mutta seuraava on varmasti tuplasti tai triplasti paremmin.”

Yrityksen pyörittäminen on sekä Ruuskasen että Pitkämäen päätyö. Pitkämäki ilmoitti viime syksynä irtisanoutuvansa Urheiluliiton keihäänheiton lajivalmentajan pestistä kesken kauden. Työ loppui vuodenvaihteessa.

Urheilu-uran jälkeinen elämä maistuu

Urheilu-uransa vuonna 2021 lopettanut Ruuskanen ei ole kaivannut takaisin keihäänheiton pariin. ”Yrittäjyyttä ja perhearkea. Oikein hyvä on tällä hetkellä olla. Ei ole sitä pelkoa, että Ruuskasen poika tekisi comebackia ja tulisi taas heittelemään.”

Vuoden 2012 olympiahopeamitalisti ja vuoden 2014 Euroopan mestari heitti parhaimmillaan 88,98 metriä. Ennätys syntyi Porissa vuonna 2015.

”Kaikkia muita lajeja, joita uran aikana ei uskaltanut tai pystynyt tehdä, on tullut harrastettua. Sulkapalloa, salibandya ja padelia, mitä nyt on ehtinyt.”

”Hirveä himo ei ole ollut kuntosalille kovia punttitreenejä tekemään.”

Ketkä? Antti Ruuskanen ja Tero Pitkämäki Ruuskanen on syntynyt vuonna 1984 ja kotoisin Pielavedeltä. Kolminkertainen keihäänheiton arvokisamitalisti. Lopetti uransa vuonna 2021. Pitkämäki on syntynyt vuonna 1982 ja kotoisin Ilmajoelta. Seitsenkertainen keihäänheiton arvokisamitalisti. Lopetti uransa vuonna 2019. Pitkämäki & Ruuskanen Forest oy perustettiin joulukuussa 2021. Ruuskanen on sen toimitusjohtaja ja Pitkämäki hallituksen puheenjohtaja. Työntekijöinä yritys käyttää aliurakoitsijoita. Yrityksen ensimmäisen toimintavuoden tilinpäätös ei ole vielä valmis. Yritys kertoo, että tilikauden liikevaihto tulee olemaan 200 000–300 000 euroa. Tulos on voitolla.

Täydennys 19. helmikuuta kello 19.19: Lisätty faktalaatikkoon yrityksen arvio tilikauden 2022 liikevaihdosta.