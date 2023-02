Dame Clave -tanssikoulu lopettaa Tampereella, yritystä haettu konkurssiin – ”Tosi harmillinen tilanne”

Tanssistudion toiminta päättyy sunnuntaina 19. helmikuuta.

Tamperelaista tanssistudio Dame Clavea on haettu konkurssiin ja sen toiminta päättyy sunnuntaina 19. helmikuuta.

Tanssikoulun yrittäjä Satu Välimäki kertoo, että konkurssin taustalla on koronapandemia, jonka vuoksi tanssikoulu oli käytännössä suljettuna parin vuoden ajan. ”Kulut silti juoksivat. Velka, joka kertyi, on ihan hyvin hoidettu, mutta kapasiteetti on rajallinen”, Välimäki sanoo.

Tanssikoulua yritettiin pitää yllä kaikin keinoin. Välimäki kertoo, että yritys haki kaikenlaisia koronatukia, mutta sai niitä lopulta vain parin tuhannen euron verran. ”Tanssikoulu on sellainen, että [koronarajoitusten aikana] ei voi tehdä oikein mitään.”

”Tosi harmillinen tilanne. Tämä oli pitkään rakennettu, todella ihana konsepti. Harmittaa ja surettaa kovasti, mutta asenne on se, että mennään eteenpäin.”

Tanssistudio Dame Clavessa oli mahdollisuus harrastaa pari- tai soolotunneilla muun muassa salsaa, bachataa, kizombaa, reggaetonia ja afro dancea.