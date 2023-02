Kuka? Carl-Gustaf Elfving

Syntynyt 26.10.1979 Kööpenhaminassa.

Asuu Ruotsissa.

Perhe: vaimo ja kolme lasta, kaksi koiraa.

Harrastukset: urheilu, jooga, musiikki ja matkailu.

Lempibändi: Nahko And Medicine For The People.