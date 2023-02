Kaupan alan sopu poiki kovat jälkipuheet: lakon aikana kiristystä ja lahjontaa – työnantajat kiistävät

Kaupan alan työriitaan saatiin sopu sunnuntaina illalla. Työntekijät ovat tyytyväisiä sopimukseen, mutta lakon aikana tietoon tullut työnantajapuolen toiminta puhuttaa Pamin mukaan varmasti vielä pitkään.

Aamulehti

Kaupan alan työntekijöiden ja esihenkilöiden työehdoista päästiin sopuun myöhään sunnuntai-iltana. Palvelualojen ammattiliitto Pamin Pirkanmaan aluepäällikkö Elisa Penders kertoo, että jäsenistö on erittäin tyytyväinen sopimukseen, joka nostaa kokoaikaisten työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja 165 euroa kuukaudessa kahden vuoden aikana sekä antaa lisäksi työntekijöille 400 euron kertaerän.

Vaikka sopimus syntyi, lakon aikana esiin noussut ilmiö työnantajien keinoista pitää kaupat avoinna ja toiminnassa herättää kysymyksiä, joita puidaan todennäköisesti vielä pitkään.

Penders kertoo, että lakon aikana tuli ympäri Suomen lukuisia yhteydenottoja, jossa liittoon kuuluvat ja kuulumattomat kertoivat työnantajien keinoista kutsua ihmisiä töihin lakon aikana.

Penders kertoo esimerkkinä, että vaikka muutamassa Citymarketissa on sataprosenttinen järjestäytyminen ja kaikki työntekijät olivat lakossa, kauppoja tultiin pitämään esihenkilöiden voimin auki.

Vaikka kaupan alan esihenkilöt eivät olleet lakossa, Pendersin mukaan he olisivat saaneet tehdä ainoastaan omia töitään.

”Tästä huolimatta he hyllyttivät tavaraa ja istuivat kassoilla, jotta kaupat saatiin pidettyä auki. Eli tekivät niitä töitä, joita ei olisi saanut tehdä. Näin toimittiin, vaikka he toimivat saman työehtosopimuksen alla ja tulevat saamaan saman palkankorotuksen”.

Tilanne, jossa esihenkilöt tekivät lakonalaista työtä söi Pendersin mukaan uskottavuutta ja tulee varmasti aiheuttamaan keskustelua työpaikoille.

Välipaloja ja pelottelua

Penders kertoo yllättyneensä siitä, että töitä tehtiin lakon aikana. Työnantajapuolen keinot, joita olivat myös uhkailu ja kiristys, olivat Pendersin mukaan kuitenkin niin rajuja, että on ymmärrettävää, etteivät kaikki uskaltaneet kieltäytyä. Pamin tiedossa on, että töihin on esimerkiksi vapaapäiviltä soitettu sekä liittoon kuuluvia ja kuulumattomia.

"On mahdollisesti pelätty, mitä sen jälkeen tapahtuu, jos sanoo ei. On mahdollisesti mietitty sitä, saavatko he jatkossa enää riittävästi tunteja, jos nyt kieltäytyvät. Kun esihenkilö soittaa ja painostaa töihin, tilanne vaatii pienituntiselta työntekijältä todella paljon sanoa, ettei tule töihin”.

Pam on saanut vastaavanlaista viestiä ympäri Suomen lähes kaikista lakonalaisista toimipaikoista. Painostustoimiin oltiin varauduttu, mutta laajuus ja keinot kuitenkin yllättivät. Penders sanoo, että jälkipyykiksi jää, kuinka painostustoimia käyttäneiden yritysten kohdalla tullaan toimimaan.

Lakon aikana työtä tehneistä on Pamin tietojen mukaan pidetty hyvää huolta erityisesti kauppiasvetoisissa toimipaikoissa.

”Lahjontaa on ollut ja rikkureille on ollut tarjolla lounasta ja välipaloja. Tämä on aika mielenkiintoista toimintaa, sillä tavallisesti tällaista ei ainakaan kaikille työntekijöille ole tarjolla. Herättää kysymyksen siitä, että mikä hetki tämä on tällaista tarjota, kun ollaan lakossa”.

Pirkkalan Citymarketin kauppias Petri Putila ja Pamin Pirkanmaan aluepäällikkö Elisa Penders kävivät keskustelua ensimmäisen lakkopäivän aamuna kaupan edessä. Putila kertoo, että jokainen työntekijä sai valita, oliko lakossa vai tuliko töihin.

”Aika moni halusi tulla töihin”

Viime viikolla lakon piirissä Pirkanmaalla oli viisi K-Citymarketia sekä kaksi Prismaa. Lakossa oli myös Keskon logistiikkapalvelujen alueterminaali.

Pirkanmaan osuuskaupan toimialajohtaja Ville Jylhä sanoo, että Tampereen Lielahden ja Lempäälän Ideaparkin Prismat olivat lakkopäivinä avoinna kello 8:n ja 12:n välisen ajan. Jylhä sanoo, että kaupat pidettiin avoinna oman henkilökunnan voimin ja töissä oli myös lakon piirissä olleita.

”Kunnioitimme heidän päätöstänsä, jotka lakossa halusivat olla, mutta myös heidän päätöstänsä, jotka halusivat lakon aikana tulla töihin”.

Jylhä kiistää, että työntekijöitä olisi houkuteltu töihin, vaan jokaisella oli mahdollisuus tulla töihin omaan työvuoroon. Jylhä sanoo, että työntekijöitä ei pyydetty muista yksiköistä, eikä vuokratyövoimaa hankittu lakon vuoksi.

Jylhä sanoo, ettei myöskään esi- ja vastuuhenkilöiden tekemässä työssä ollut lakon aikana mitään poikkeavaa. Jylhä kertoo, että normaali käytäntö on, että esihenkilöt osallistuvat suorittavaan työhön päivittäin, eikä kyseessä ole tavallisuudesta poikkeava kuvio.

Keskon työsuhdejohtaja Petteri Huovinen kertoo, että työnantaja kertoi työntekijöille lakon alla, että kaupat ovat auki ja töitä on tarjolla riippumatta siitä onko ammattiliiton jäsen vai ei.

Ennen lakkoa Kesko kysyi työntekijöiltään eri tavoin, onko henkilö tulossa lakon aikana töihin. Huovinen sanoo, että asiaa kysymällä pyrittiin varmistamaan käytettävissä oleva resurssi.

Huovinen sanoo, että ennen lakkoa ohjeistukset käytiin läpi sen osalta, että asiaa kysyttäisiin niin, ettei kysymystä koettaisi painostavana.

Pirkkalan Citymarketin kauppias Petri Putila kertoo, ettei lakko tuonut juurikaan vaikutuksia mukanaan. Hän kertoo, että kauppa suljettiin yhdeksi yöksi ja muuna aikana asiakkaita palveltiin normaalia pienemmällä henkilökuntamäärällä. Putila kertoo kaupan selvinneen lakon ajasta hyvin.

”Keskityimme siihen, että saimme hommat hoidettua ja asiakkaat palveltua ja siinä onnistuimme ihan hyvin.”

Putila sanoo, että kaupan henkilökunta mahdollisti kaupan käynnin lakon aikana. Hän kertoo, että työntekijät saivat vapaasti päättää tulevatko töihin vai jäävätkö lakkoon.

”Meillä on sitoutunut henkilökunta ja aika moni halusi tulla töihin.”