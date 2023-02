Tammikuussa tuulisähköä tuotettiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Suomessa tuotetaan pian sähköä vähintään yhtä paljon kuin sitä kulutetaan.

Tuulisähkö teki tammikuussa reilun tuotantoennätyksen. Tuulen avulla tuotettiin Suomessa sähköä yli1 900 gigawattituntia, joka ylittää viime vuoden lokakuussa syntyneen ennätyksen 450 gigawattitunnilla. Ennätyksen syntyä avittivat paitsi investoinnit myös tuulinen sää. Tuulivoima oli tammikuussa Suomen toiseksi suurin sähkön tuotantomuoto ydinvoiman jälkeen ja tuotti neljänneksen kaikesta sähköstä.

Suomesta on kovaa vauhtia tulossa sähköomavarainen – ainakin jos omavaraisuuden määrittelee Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Jukka Leskelän tavoin. ”Siinä mielessä Suomesta tulee sähköomavarainen, että täällä tuotetaan vuoden mittaan vähintään se määrä sähköä kuin kulutetaan", Leskelä sanoo.

Energiateollisuus tiedotti lauantaina, että sähkön nettotuonti romahti tammikuussa yli 80 prosenttia viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Tammikuu oli toki poikkeus, mutta suunta on selvä. Leskelä arvioi, että jo tänä tai ensi vuonna Suomi tuottaa vähintään saman verran sähköä kuin se kuluttaa.

Taustalla on paitsi Olkiluoto 3:n valmistuminen myös tuulivoimainvestointien voimakas kasvu. Suomen tuulivoimaloiden kapasiteetti oli viime vuoden lopussa 5 677 megawattia. Tänä vuonna lisää tulee 1 500 megawattia.

Tahti on sellainen, että noin kolmessa vuodessa Suomeen tulee uutta tuulisähkötuotantoa sen verran kuin Olkiluoto 3 -reaktori tuottaa sitten, kun se tuottaa vuoden läpi. ”Nämä ovat isoja määriä ja hirmu paljon parantavat Suomen tilannetta", Leskelä sanoo.

Tuulivoiman ennustetaan ohittavan ydinvoiman sähkön tuotannossa vuoden 2026 tai 2027 aikana.

Sähkökattiloita rakenteilla

Voiko tuulivoimaa tulla liikaa? Entä jos se ei mahdu enää verkkoon? Leskelä sanoo, että näin voi periaatteessa käydä ja silloin tuotantoa pitäisi rajoittaa. ”Käytännössä hinta laskisi nollaan, jos tuotantoa olisi ihan poskettomasti: Tuulivoimatuottajat eivät hyötyisi enää.”

Tuulen avulla tuotettua energiaa voidaan varastoida lämpönä. Monissa isoissa kaupungeissa investoidaan parhaillaan sähkökattiloihin. Ne toimivat ikään kuin suurina vedenkeittiminä. Kun sähkön hinta alhainen, niillä tuotetaan kaukolämpöä. Kun sähkö on kallista, käytetään polttoaineita niin kuin ennenkin. Tulossa ovat myös vetyyn liittyvät sovellukset, jotka mahdollistavat energian joustavan käytön.

Leskelä sanoo kuitenkin, että sellaista sähköomavaraisuutta ei oikeastaan kannata edes tavoitella, jossa Suomi olisi täysin riippumaton naapureistaan. ”Sähköteho ei kaikkina hetkinä riitä, ja siihen tarvitaan jatkossakin naapureita. Naapureille myös voidaan viedä, kun meillä on sähköä yllin kyllin.”

Säästötalkoot jatkuvat

Tammikuu 2023 oli paitsi tuulinen myös poikkeuksellisen lämmin. Sähkönkulutus laski noin yhdeksän prosenttia edelliseen tammikuuhun verrattuna. Osan laskusta selittää lämpötila, mutta lämpötilakorjattunakin laskua oli noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Leskelä arvioi osasyyksi sen, että monella on vielä kallis kiinteähintainen sähkösopimus.

Toinen syy liittyy sähkön käyttötottumusten muutokseen, joka Leskelän mukaan on toivottavasti osin pysyvä. ”Pitkään aikaan energian säästöön ei kiinnitetty huomiota. Nyt kun sitä on tehty, jotkin hyvät käytännöt jäävät varmasti voimaan. Energian tehokas käyttö on ihan fiksua: se säästää luonnonvaroja ja sähköä säästämällä voi säästää rahaa.”