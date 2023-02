Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnoissa on nyt isoja eroja. Kun Tampereen sähkölaitos alentaa hintaa 15. helmikuuta, Vattenfallin ja Fortumin hinnat ovat yli kolminkertaisia.

Aamulehti

Pörssisähkön hinta on laskenut loppuvuoden korkeista lukemista rymisten. Viimeisen 30 vuorokauden keskiarvohinta on alle 9 senttiä kilowattitunnilta. Vielä joulukuussa pörssisähkön keskihinta oli noin 27 senttiä.

Kysyimme neljältä sähköyhtiöltä, millainen on pörssisähkön suosio nykytilanteessa, kun määräaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset ovat selvästi pörssisähkön hintaa korkeammalla.

Tampereen sähkölaitos

Tampereen sähkölaitoksen asiakkuusjohtaja Mikko Erma kertoo, että uusia pörssisähkösopimuksia on tammikuun alun jälkeen tehty joitain tuhansia. Osa on vaihtanut toistaiseksi voimassa olevalta tuotteelta, osa on uusia asiakkaita.

Erman mukaan on havaittavissa, että pörssisähkö nostaa suosiotaan. Sopimusmäärä on kymmenkertaistunut runsaassa vuodessa. Pörssisähkö on Tampereen sähkölaitoksella ryhmänä pienempi kuin määräaikaiset ja kiinteähintaiset toistaiseksi voimassa olevat tuotteet. Tarkkoja osuuksia sähkölaitos ei kerro.

Toistaiseksi voimassa olevien sähkötuotteiden hinnat laskevat ensi viikolla 26 sentistä 15 senttiin kilowattitunnilta, mutta niitä ei ole myynnissä uusille asiakkaille.

”Tässähän on omistajaohjauksella näppinsä pelissä, on haluttu pitää sähkön hinta Tampereella mahdollisimman alhaisena. Tämä on mahdollista tietysti lauhan talven ja suotuisen kehityksen myötä.”

Sähkölaitos myy myös uusille asiakkaille kuuden kuukauden määräaikaista sopimusta 15 sentin hintaan kilowattitunnilta.

Hintoja tarkastellaan seuraavan kerran viimeistään alv-alennuksen päättyessä toukokuun alussa, mutta Erman mukaan markkinan salliessa mahdollisesti aikaisemminkin. ”Pyrimme siihen, että alvin palautuessa normaaliksi asiakkaan hinta ei nousisi.”

Arvonlisäveron palautuminen 24 prosenttiin nostaa hinnan toukokuun alussa 16,91 senttiin kilowattitunnilta, jos hintaa ei muuteta.

Erman mukaan Tampereen sähkölaitoksen asiakasmäärä on noussut tuntuvasti viimeisen 12 kuukauden aikana.

Mitä? Sähkösopimusten hintoja Tampereen sähkölaitos: Toistaiseksi voimassa oleva 26 snt/kWh, 15.2. alkaen 15 snt/kWh. 6 kuukauden määräaikainen sopimus 15 snt/kWh. Fortum: 2 vuoden määräaikainen sopimus 15,39 snt/kWh. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 46,73 snt/kWh. Helen: Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 34,01 snt/kwh, 1.4. alkaen 16,96 snt/kwh. Kiinteähintainen 2 vuoden sopimus 13,68 senttiä/kWh ja vuoden 14,73 senttiä/kWh. Vattenfall: Toistaiseksi voimassa oleva 48,79 snt/kWh, 1.4. alkaen 31,5 snt/kWh. 2 vuoden määräaikainen sopimus 13,73 senttiä/kWh. Hinnoissa on mukana alv-alennus 10 prosenttiin, mikä on voiimassa 30.4.2023 asti. Sen jälkeen alv on 24 prosenttia.

Vattenfall

Vattenfallin liiketoimintajohtaja Taija Sjöblom kertoo, että kiinnostus pörssisähköä kohtaa on ollut vilkasta jo viime syksystä lähtien. Pörssisähköasiakkaiden määrä on lähes nelinkertaistunut sitten viime syksyn.

Sjöblomin mukaan selkeästi suurin osa asiakkaista on edelleen määräaikaisella, kiinteähintaisella sopimuksella. Toiseksi eniten asiakkaita on pörssisähkösopimuksella ja kolmantena tulee toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Määräaikaisten sopimusten hinnat reagoivat johdannaismarkkinoiden hintamuutoksiin nopeasti ja hinnat päivittyvät usein. 2 vuoden määräaikaisen sopimuksen hinta on tällä hetkellä 13,73 senttiä kilowattitunnilta.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnat reagoivat viiveellä. Vattenfallin toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinta on nyt 48,79 senttiä kilowattitunnilta ja ennen arvonlisäveron alennusta hinta oli 55 senttiä.

Sopimuksen hinta laskee huhtikuun alussa 31,5 senttiin kilowattitunnilta. Sjöblomin mukaan seuraava hinnanlasku on mahdollinen arviolta alkukesästä.

Vatterfallin asiakasmäärä kasvoi Sjöblomin mukaan viime vuonna. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osuus on pienentynyt jonkin verran vuoden takaisesta noin 20 prosenttiin.

Fortum

Fortum ei kerro, millainen sähköasiakkaiden sopimusjakauma on eikä myöskään maakohtaisia asiakaslukuja. Suomen kuluttajaliiketoiminnan asiakkuuspäällikön Tuomas Yrttiahon mukaan yhtiöllä on yli 2 miljoonaa asiakasta, pääosin Pohjoismaissa.

Määräaikaisen kaksivuotisen kiinteähintaisen sopimuksen hinta on tällä hetkellä 15,39 senttiä kilowattitunnilta. Valikoimassa on myös kiinteähintaisen ja pörssisähkösopimuksen yhdistävä sopimus. Siinä sähkön hinta on kiinteä, mutta lopulliseen hintaan voi vaikuttaa ajoittamalla sähkön käyttöään. Tämän sopimuksen hinta on tällä hetkellä 13,48 senttiä kilowattituntia kohden ja kulutusvaikutus tyypillisesti +- 5 senttiä.

Fortumilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jonka hinta päivittyy kolmen kuukauden välein. Hinta on nyt noin 47 senttiä kilowattitunnilta. 1.4. alkavan uuden jakson hinta vahvistuu kuukautta ennen.

Helen

Määräaikaisen sopimuksen päättyessä lähes 90 prosenttia Helenin asiakkaista on valinnut alkuvuonna pörssisähkön ja noin 10 prosenttia uuden määräaikaisen sopimuksen, kertoo myynti- ja asiakaspalvelusta vastaava johtaja Anu-Elina Hintsa.

Hintsan mukaan hyvin harva asiakas on siirtynyt toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta pörssisähköön. Helenin asiakkaista pörssisähkösopimuksia on noin 15 prosentilla ja toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia 25 prosentilla. Loput sopimukset ovat määräaikaisia.

Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinta on noin 34 senttiä kilowattitunnilta. Helen ilmoitti viime viikolla laskevansa hinnan huhtikuun alussa noin 17 senttiin. Sopimusta ei ole saatavilla uusille asiakkaille.

Kiinteähintaisen kahden vuoden sopimuksen hinta on 13,68 senttiä kilowattitunnilta ja vuoden 14,73 senttiä.

Helenillä on myös sopimuksia, joissa on kiinteä perushinta ja pörssisähkön hintaan sidottu osuus, joka laskee tai nostaa hintaa.