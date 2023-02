Tältä näytti Lielahden Prismassa, joka sulki ovensa poikkeuksellisesti keskellä päivää – Tällaiset ovat lakkovahtien vaatimukset: ”Monelle se on pieni raha, mutta meille iso”

Mikä? Nämä kaupat ovat lakon piirissä

Lakko alkoi torstaina 9. helmikuuta aamuviideltä. Sen on tarkoitus päättyä lauantaina 11. helmikuuta aamuviideltä.

Lakon piirissä on noin 16 000 työntekijää, noin 160 Keskon ja S-ryhmän markettia sekä Keskon logistiikkapalvelujen alueterminaaleja.

K-Citymarket Pirkkala on kiinni torstaina ja perjantain välisen yön kello 22–7. K-Citymarket Turtola on auki torstaina ja perjantaina kello 10–20. K-Citymarket Nokia on auki torstaina ja perjantaina kello 10–20. K-Citymarket Linnainmaa on auki torstain ja perjantain kello 10–20. K-Citymarket Lielahti on auki normaalisti.

Ideaparkin Prisma on torstaina ja perjantaina auki kello 8–12. Lielahden Prisma on torstaina auki kello 00–12 ja perjantaina kello 8–12.

Lakko jatkuu viikolla seitsemän, ellei neuvotteluissa päästä sopuun. Silloin lakko koskee 415 toimipaikkaa, joissa työskentelee noin 26 000 työntekijää ja esihenkilöä.