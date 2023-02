Pirkanmaalainen talopakettifirma konkurssiin – Tonttivuokrat maksamatta, tarkoitus rakentaa uudelle asuinalueelle Kangasalla

Yritys haki konkurssiin asettamista itse maksukyvyttömyyden takia. Ilmoituksensa mukaan sillä oli syksyllä velkoja 4,7 miljoonaa euroa.

Aamulehti

Kangasalalainen rakennusalan yritys Evesa oy on asetettu konkurssiin. Yhtiö haki 27. tammikuuta 2023 yhtiön asettamista konkurssiin maksukyvyttömyyden takia. Pirkanmaan käräjäoikeus asetti yrityksen konkurssiin 31. tammikuuta.

Suurimmat yrityksen velkojat ovat konkurssihakemuksen liitteen mukaan Aito Säästöpankki, Stark Suomi oy, Rauta Marko oy ja Maanrakennus T. Haavisto oy.

Yritys oli jättänyt yrityssaneeraushakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeudelle viime elokuussa ja saneerausmenettelyn aloittamispäätös tehtiin 29. syyskuuta.

Evesan toimitusjohtaja Teemu Ijäs viestitti Aamulehdelle marraskuussa, että yritys teki tappiota vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan aikana noin 2,3 miljoonaa euroa johtuen hintojen noususta ja materiaalipulasta.

Yksi velkojista jätti konkurssihakemuksen käräjäoikeuteen tammikuun alussa ja yritys 27. tammikuuta. Yritys arvioi hakemuksessa, että sen velat ovat suuremmat kuin varat.

Lamminrahkassa useita tontteja

Pesänhoitaja Janne Vuorilahti kertoo, että yrityksen velkojen selvittäminen on vielä alkuvaiheessa.

”Kuukauden sisään varmaan pyritään saamaan se selville, mitä on selvitettävissä.”

Evesa-talot oy:n perustamille taloyhtiöille on vuokrattu uudelta Kangasalan Lamminrahkan alueelta yksi korttelinosa, joka on jaettu useampaan tonttiin. Alueelle on ollut tarkoitus rakentaa erillispientaloja, luhtitaloja ja rivitaloja. Evesalla oli tarkoitus toimia hankkeissa rakennusurakoitsijana.

Vuorilahden mukaan konkurssipesä ei jatka Evesan töitä loppuun.

”Käytännössä se jää kohteiden ratkaistaviksi, kuinka he etenevät. He tulevat sitten pesään velkojiksi niistä töistä mitä he joutuvat tekemään itse.”

Mikä? Evesa oy Perustettu: 24.5.1989 Yhtiömuoto: Osakeyhtiö. Osakkeet omistaa Evesa Group oy. Toimiala: Rakentamispalvelut. Yhtiö on toteuttanut yli 350 omakoti- ja rivitaloasuntoa. Työntekijöitä: Yhtiön palveluksessa on keskimäärin noin 6 työntekijää. Koko toimitusketju työllistää noin 90 ihmistä. Liikevaihto ja liikevoitto: Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.2021-31.12.2021 on ollut 19 044 594 euroa. Liikevoitto 20 363 euroa. Liikevaihto 1.1.-30.6.2022 noin 8,7 miljoonaa euroa. Velat: Oman ilmoituksen mukaan yhteensä noin 4 700 000 euroa. Suorat liiketoiminnasta johtuvat velat: Ostovelat noin 2,5 miljoonaa euroa. Verovelka ja viranomaismaksut noin 850 000 euroa. Vakuudelliset velat noin 850 000 euroa. Muut velat noin 500 000 euroa. Varallisuus: Oman ilmoituksen mukaan 2 450 000 euroa: myyntisaatavat noin 3 079 598 euroa (30.6.2022), keskeneräinen varasto noin 1 957 155 euroa (30.6.2022), omistuskiinteistöt noin 200 000 euroa, vaihto-omaisuus noin 50 000 euroa. Lähde: Pirkanmaan käräjäoikeudelle 5.8.2022 jätetty yrityssaneeraushakemus.

Tonttivuokrat rästissä

Evesan toimitusjohtaja vastasi Aamulehden yhteydenottoihin ainoastaan kertomalla tekstiviestillä, että Evesan asioita hoitaa pesänhoitaja. Hän ei kommentoinut Lamminrahkan rakennushankkeiden jatkoa pyynnöstä huolimatta.

Kangasalan maankäytön palvelualueesta vastuullisen kaupungingeodeetin Teemu Valkolehdon mukaan Evesa-talot oy:n perustamille taloyhtiöillä on maksamatta koko viime vuoden tonttivuokrat. Vuokrasopimus on tehty elokuussa, joten maksamattomia vuokria on viideltä kuukaudelta.

Eräpäivä on ollut marraskuun lopussa, ja vuokrat ovat perinnässä. Maanvuokralain mukainen maksukehotus on Valkolehdon mukaan saatu perille 1–2 viikkoa sitten. Vuokrasopimukset on mahdollista irtisanoa, kun maksukehotuksesta on aikaa kuukausi.

Valkolehto kertoo, että kyseisessä korttelissa ei ole varasijamenettelyä, joten tontit menevät uudelleen haettaviksi, jos vuokrasopimukset puretaan.

Kangasalan vs. tontti-insinööri Lilli Hervamaa kertoo sähköpostitse, että kaupungilla on vuokrasopimukset kahdeksan asunto-osakeyhtiön kanssa, joiden osoitemerkintänä on c/o Evesa oy. Kaupungilla on saatavia näiltä asunto-osakeyhtiöiltä Hervamaan mukaan yhteensä noin 53 000 euroa.