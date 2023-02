Osuuspankki takoi Tampereella ennätystuotot nousseiden korkojen ansiosta – ensi kertaa yli 100 miljoonan euron

Pirkanmaan OP-kodin liikevaihto painui noin 800 000 euroa. Tampereen OP:n uusien asuntoluottojen määrä tippui vuodesta 2021 4,2 prosenttia.

Aamulehti

Tampereen seudun osuuspankin (OP Tampere) liikevoitto kasvoi 17,9 prosenttia eli 6,5 miljoonaa euroa vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Pankin tilikauden voitto oli verojen jälkeen 26,8 miljoonaa euroa, joka on 29 prosenttia parempi tulos kuin vuonna 2021.

Pankin tuotot nousivat ensimmäistä kertaa historiassa yli sadan miljoonan euron. Erityisesti korkokate eli pankin saamien ja maksamien korkojen erotus kasvoi korkojen noustua huimasti, 27 prosenttia. Myös palkkiotuotot kasvoivat vuodessa kolme prosenttia.

Tampereen OP:n toimitusjohtaja Jani Vilpposen mukaan tulos oli positiivinen yllätys.

”Viime vuosi oli tosi haastava, kun alkuvuodesta tapahtumia peruttiin koronan takia ja Venäjän hyökkäyssota laski tunnelmia. Kukaan ei odottanut alkuvuonna, että korot nousevat näin nopeasti.”

Hyvä tulos menee Vilpposen mukaan vakavaraisuuden parantamiseen ja omistaja-asiakkaiden korkeampiin bonuksiin.

Saamiset kasvoivat

Heikentyneestä taloustilanteesta kertoo se, että Tampereen OP:n järjestämättömät saamat, eli 90 päivää erääntyneet ja maksamattomat korot tai pääomat, kasvoivat 14 miljoonaa euroa.

Vilpposen mukaan luku on edelleen alhainen. Kasvu johtuu hänen mukaansa siitä, että asiakkaille tehtiin loppuvuonna noin kymmenen prosenttia alkuvuotta enemmän maksusuunnitelmien muutoksia. ”Lainasalkkumme on edelleen tosi terve.” Myös yksittäisillä yrityksillä on ollut maksuvaikeuksia, mutta isompaa trendiä ei ole Vilpposen mukaan nähtävillä.

Asiakasmäärä kasvoi viime vuonna 7 300 asiakkaalla. Pankin vakavaraisuus tippui 4,4 prosenttiyksikköä, mutta tämä johtuu toimitusjohtajan mukaan OP-ryhmän standardien muutoksista.

OP-ryhmä takoi viime vuonna 1 265 miljoonan euron tuloksen ennen veroja. OP:n tilinpäätöksen mukaan tulos kasvoi toissa vuodesta yli 138 miljoonalla eurolla eli yli 12 prosentilla.

Lue lisää: OP-ryhmä ylsi ennätykselliseen miljarditulokseen – ennakoi korkojen paisuttavan tulosta tänä vuonna entisestään

Mikä? OP Tampereen vuosi 2022 Tilikauden voitto: 26,798 miljoonaa euroa Korkokate: 54,6 miljoonaa euroa (kasvua 27,2 prosenttia edelliseen vuoteen) Tuotot: 103 962 miljoonaa euroa (kasvua 9,0 prosenttia) Maksetut bonukset: 9,5 miljoonaa euroa (kasvua 4,6 prosenttia) Omistaja-asiakkaita: 114 871 (joulukuun loppu 2022)

Asiakasmäärä nousi

Asuntovälityksessä Pirkanmaan OP-kodin liikevaihto painui noin 800 000 euroa. Uusien asuntoluottojen määrä tippui vuodesta 2021 4,2 prosenttia, mutta OP Tampereen asuntoluottokanta kasvoi kuitenkin 95 miljoonaa euroa eli 3,7 prosenttia. Yritys- ja yhteisöluotot kasvoivat 1,5 prosenttia.

Jani Vilpposen mukaan Tampereen OP odottaa vuodesta 2023 hyvää. Pankin maksamia bonuksia korotettiin tämän vuoden alusta kolmellakymmenellä prosentilla. ”Kun korot ovat nousseet ja korkokate jatkaa hyvällä tasolla, niin odotusarvo tälle vuodelle on hyvä pankin näkökulmasta."

Lähtökohdat vuoteen ovat kuitenkin hankalat, sillä Tampereen seudun asuntokauppa hiljeni vuoden viimeisellä neljänneksellä ja Tampereen OP:n asuntoluottojen määrä laski kolmanneksella. Vilpposen mukaan asuntokaupan uskotaan elpyvän kevättä kohti, mutta tämän viime vuoden lukuihin ei päästä.